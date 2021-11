Unter Freitag, 19. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Die Soldaten des Kaisers Karl V. erobern Mailand von den Franzosen.

1736: Johann Sebastian Bach wird zum kurfürstlich-sächsischen Hofkomponisten ernannt.

1911: In München wird Gustav Mahlers Sinfonie "Das Lied von der Erde" uraufgeführt.

1916: Nach der rumänischen Niederlage bei Tirgu Jiu dringen deutsche Truppen weiter nach Rumänien vor.

1921: In Berlin hat der zweite Teil des Films "Das indische Grabmal" unter dem Titel "Der Tiger von Eschnapur" (Regie Fritz Lang) Premiere.

1931: In Frankreich hat der Film "Die Hündin" (Regie: Jean Renoir) Premiere.

1941: Im Indischen Ozean sinkt das australische Kriegsschiff "Sydney" mit 645 Mann an Bord nach einem Gefecht mit dem deutschen Hilfskreuzer "Komoran", der wenig später seinerseits sinkt.

1961: Der Oberkommandierende der dominikanischen Armee, General Rafael Trujillo jr., Sohn des ermordeten Diktators, tritt zurück. Danach erhält die Hauptstadt Ciudad Trujillo ihren ursprünglichen Namen Santo Domingo zurück.

1976: Algerien erhält eine neue Verfassung, die den Staatspräsidenten mit umfangreichen Vollmachten ausstattet.

1976: Nach der verlorenen deutschen Bundestagswahl vom Oktober kündigt die CSU nach 27 Jahren die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU auf. Eine Einigung über die Fortsetzung wird im Dezember erzielt.

1991: Vor der kubanischen Küste sinkt ein Boot mit haitianischen Flüchtlingen, 140 Menschen ertrinken.

1996: Staatsoperndirektor Ioan Holender rügt musikalische Schwächen der Wiener Sängerknaben und droht dem Chor mit Rauswurf.

1996: Die in Wien ansässige Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) wird gebildet.

2001: Auf dem SPD-Parteitag wird der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder mit 88,6 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt des Parteichefs bestätigt.



Geburtstage: Michail Lomonossow, russ. Universalgelehrter (1711-1765); James Abraham Garfield (auch J. Abram G.), 20. Präsident der USA (1831-1881); Géza Anda, schwz. Pianist ungar. Herk. (1921-1976); Max Kruse, dt. Kinderbuchautor (1921-2015); Jeane Duane Jordan Kirkpatrick, US-Diplomatin (1926--2006); Christian Robert Bregou, frz. Publizist (1941); Meg Ryan, US-Filmschauspielerin (1961).

Todestage: Leopold Frh. v. Andrian-Werburg, öst. Dichter (1875-1951); Sir Basil Spence, brit. Architekt (1907-1976); Heribert Sasse, öst. Schauspieler/Regisseur (1945-2016).

Namenstage: Elisabeth, Mechthild, Elsa, Bettina, Lisbeth, Lisa, Jakob, David, Severin.