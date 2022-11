19. November 1997: Erstmals kommen in den USA Siebenlinge lebend zur Welt

Unter Samstag, 19. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1367: Die Hanse beschließt die Bildung einer Konföderation gegen den dänischen König Waldemar IV., die schließlich in einen Krieg gegen Dänemark mündet.

1517: Monaco erhält unter dem aus Genua stammenden Seeräuber-Geschlecht Grimaldi seine erste Verfassung. (Erhebung zum Fürstentum 1614/1659).

1807: Humphry Davy berichtet vor der britischen Royal Society über die ihm gelungene Gewinnung von Kalium und Natrium mittels Elektrolyse.

1837: Die "Kaiser-Ferdinands-Nordbahn", Österreichs erste Dampfeisenbahn, unternimmt ihre erste Probefahrt von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram. Vier Tage später folgt die erste offizielle Fahrt.

1837: Der Schienenverkehr hält auch auf Kuba Einzug: Die zwischen Havanna und Bejucal eingerichtete Eisenbahnlinie geht als erste in Lateinamerika in Betrieb.

1862: Gründung des Österreichischen Alpenvereins auf Anregung der Studenten Paul Grohmann, Edmund von Mojsisovics und Guido von Sommaruga als erster Bergsteigerverband des europäischen Festlands und damit als zweitältester der Welt nach dem britischen Alpine Club.

1887: Im Ärmelkanal sinkt der niederländische Ozeandampfer "W.A. Scholten" nach der Kollision mit einem britischen Kohlefrachter. 132 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

1917: Die italienischen Behörden lassen die bedeutendsten beweglichen Kunstschätze aus Venedig abtransportieren.

1922: Deutsche Freikorpsoffiziere gründen in Berlin-Kreuzberg die "Großdeutsche Arbeiterpartei", eine Tarnorganisation der gerade verbotenen NSDAP.

1927: Ottorino Respighis Oper "Die versunkene Glocke" wird in Hamburg uraufgeführt.

1937: Der britische Lordsiegelbewahrer Lord Edward Halifax (ab Februar 1938 Außenminister) wird auf dem Obersalzberg von Hitler empfangen, dem er die "Appeasement"-Politik Londons mit dem Ziel einer dauerhaften europäischen Friedensordnung erläutert. Hitler fordert "freie Hand im Osten".

1937: Konrad Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei in der Tschechoslowakei, ersucht Hitler um Unterstützung bei der Stärkung des Minderheitenschutzes der Deutschen.

1942: Sowjetische Gegenoffensive bei Stalingrad: Die sowjetischen Truppen durchstoßen die rumänische Front und beginnen mit der Einschließung der deutschen 6. Armee (Operation "Uranus").

1947: Das einzige kommunistische Mitglied der Bundesregierung, Energieminister Karl Altmann, tritt zurück, nachdem die KPÖ das Bundesgesetz über die Verringerung des Geldumlaufs abgelehnt hat: Ende der 1945 gebildeten Konzentrationsregierung, Große Koalition ÖVP-SPÖ bis 1966.

1952: Der von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Österreich-Film "1. April 2000" mit Josef Meinrad (in der Rolle des Bundeskanzlers), Hans Moser, Guido Wieland und anderen wird in Wien uraufgeführt. Die politische Botschaft des Streifens ist das herbeigewünschte Ende der alliierten Besatzung.

1962: Koalitionskrise in Bonn: Die fünf FDP-Minister im Kabinett des deutschen Kanzlers Konrad Adenauer (CDU) treten aus Protest gegen die Beschneidung der Pressefreiheit in Zusammenhang mit der "Spiegel"-Affäre zurück.

1962: Im Krieg zwischen Indien und China bricht die indische Front im Norden von Assam zusammen.

1972: Die finnische Regierung beschließt die gleichzeitige Anerkennung der beiden deutschen Staaten.

1972: Bei vorgezogenen Bundestagswahlen in Deutschland wird die SPD unter Bundeskanzler Willy Brandt erstmals stärkste Fraktion, die Sozialdemokratin Annemarie Renger wird Präsidentin des Bundestags.

1977: Der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat trifft als erstes arabisches Staatsoberhaupt zu seinem (in Ägypten heftig umstrittenen und von den anderen arabischen Staaten scharf kritisierten) Besuch in Israel ein.

1977: Der Absturz eines portugiesischen Verkehrsflugzeugs auf Madeira kostet 130 Menschen das Leben.

1977: Ein Wirbelsturm über Südindien fordert rund 10.000 Tote.

1982: Die mit atomarem Sprengstoff bestückte US-amerikanische Mittelstreckenrakete "Pershing-II" wird nach zwei Fehlversuchen erstmals erfolgreich erprobt. Sie soll nach einem NATO-Beschluss als Gegengewicht zu gleichwertigen sowjetischen Waffen in Europa stationiert werden.

1997: Erstmals kommen in den USA Siebenlinge lebend zur Welt. Die Kinder sind bereits nach kurzer Zeit wohlauf, Mutter und Vater werden mit Spenden überhäuft.

2002: Der vor der Nordwestküste Spaniens verunglückte Tanker "Prestige" bricht auseinander und sinkt mit Zehntausenden von Tonnen Rohöl. Es droht eine Umweltkatastrophe nicht absehbaren Ausmaßes. 2.900 Kilometer der französischen und spanischen Küste werden verpestet, 250.000 Seevögel verenden.



Geburtstage: Vincenz Czerny, dt. Chirurg (1842-1916); George Emil Palade, US-Mikrobiologe rumän. Herkunft; Nobelpreis 1974 (1912-2008); Indira Gandhi, ind. Politikerin (1917-1984); Udo Jesionek, öst. Jurist (1937); Calvin Richard Klein, US-Modeschöpfer (1942); Christine Buchegger, öst. Schauspielerin (1942-2014); Jodie Foster (eigtl. Alicia F.), US-Schauspielerin (1962).

Todestage: Pierre Hamp (eigtl. Henri Bourillon), frz. Schriftsteller (1876-1962); Hans Gross, öst. Politiker (SPÖ) (1930-1992); Charles Manson, US-Sektenführer und Massenmörder (1934-2017); Jana Novotná, tschech.-Tennisspielerin (1968-2017).

Namenstage: Elisabeth, Mechthild, Elsa, Bettina, Lisbeth, Lisa, Jakob, David, Severin.