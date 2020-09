Unter Samstag, 19. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1870: Beginn der Belagerung und Beschießung der Festung Paris im Deutsch-Französischen Krieg.

1945: Die Militärregierung der US-Zone proklamiert die Errichtung der "Staaten" Bayern, Württemberg-Baden und (Groß-)Hessen.

1950: Die 17 Mitgliedsstaaten der OEEC gründen in Paris die Europäische Zahlungsunion (EZU).

1955: Sowjetbotschafter Iljitschow gibt bekannt, dass der letzte russische Soldat österreichischen Boden verlassen hat.

1955: Der argentinische Staatschef General Juan Domingo Perón wird nach neunjähriger Herrschaft durch einen Militärputsch gestürzt. (Erst 1973 kehrt er an die Macht zurück).

1960: Der österreichische Dirigent Herbert von Karajan legt in West-Berlin den Grundstein zum Neubau der Berliner Philharmonie am Kemperplatz.

1965: Wahlen zum Fünften Deutschen Bundestag ergeben folgende Sitzverteilung: SPD 202, CDU 196, CSU 49, FDP 49.

1985: Ein schweres Erdbeben in Mexiko fordert etwa 5.200 Todesopfer. Die Hauptstadt wird zu 30 Prozent zerstört.

1985: Der SPD-Vorsitzende Brandt trifft in Ostberlin mit Staats- und Parteichef Honecker zusammen.

1990: Die tschechischen und slowakischen Bischöfe entschuldigen sich für die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg.

2000: Der Euro rutscht erstmals unter die 85 Cent-Mark. Die Gemeinschaftswährung notiert zeitweise bei 0,8487 Dollar.



Geburtstage: Augustin Pajou, frz. Bildhauer (1730-1809); Franz Josef Graf Saurau, öst. Politiker und Diplomat (1760-1832); Theodor Blank, dt. Politiker (1905-1972); Werner Marx, dt. Philosoph (1910-1994); Karin Baal, dt. Schauspielerin (1940); Kathryn (Kate) Adie, brit. Journalistin (BBC 1989-2003) (1945).

Todestage: Georg Schweinfurth, dt. Afrikaforscher (1836-1925); Konstantin Ziolkowski, russ. Luft- und Raumfahrttheoretiker (1857-1935); Alfred Schmeller, öst. Kunsthistoriker (1920-1990); Italo Calvino, ital. Schriftsteller (1923-1985); Lya Dulizkaya, öst. Schauspielerin (1923-2000); Georg Eder, öst. Theologe, Alterzbischof von Salzburg (1928-2015); Karl Robatsch, öst. Schach-Großmeister und Botaniker (1929-2000).

Namenstage: Berthold, Arnulf, Wilma, Januaris, Wilhelmine, Siegwald, Sidonia, Igor, Albert, Lucia.



