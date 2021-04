Unter Freitag, 2. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Martin Luther macht sich von Wittenberg aus auf den Weg zum Reichstag nach Worms.

1801: Die dänische Flotte wird in der Schlacht von Kopenhagen von den Briten unter Admiral Nelson zerstört.

1916: Das Fußballspiel Wien-Berlin endet in Berlin mit 2:1.

1926: Zwischen Berlin und Wien findet die erste drahtlose Bildübertragung statt.

1941: An Bord des nicht in Produktion gegangenen deutschen Düsenkampfflugzeuges He-280, das an diesem Tag in Rostock seinen Jungfernflug absolviert, befindet sich erstmals ein auf Druckluftbasis arbeitender Schleudersitz.

1941: In Nordafrika erobern deutsche Truppen Agedabia und setzen ihren Vorstoß in Richtung Bengasi fort.

1941: Im Irak bildet Rashid al-Gailani nach einem Staatsstreich ein achsenfreundliches Kabinett, britische Truppen schlagen den Aufstand bis Juni nieder.

1946: In Hamburg erscheint die erste Nummer der Tageszeitung "Die Welt".

1951: Der Alliierte Befehlsbereich Europa mit dem Hauptquartier in Rocquencourt bei Paris nimmt unter General Dwight D. Eisenhower seine Tätigkeit auf.

1956: Die in Wien 1875 eingeführte Rohrpost wird zum letzten Mal abgeschickt.

1981: Im Libanon brechen die schwersten Kämpfe zwischen syrischen Truppen und Christenmilizen seit 1978 aus.

1996: Der Landesstatthalter Herbert Sausgruber wird als Nachfolger von Martin Purtscher zum Landeshauptmann für Vorarlberg gewählt.

2001: Das Komitee des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus beginnt mit der Auszahlung für die Abgeltungen für entzogene Bestandsrechte an Mietwohnungen und Geschäftslokalen, Hausrat und Wertgegenständen.



Geburtstage: Friedrich Halm, öst. Dichter (1806-1871); Franz Schrotzberg, öst. Maler (1811-1889); Egon Cäsar Graf Corti, öst. Schriftsteller (1886-1953); Max Ernst, dt.-schweiz. Maler/Bildhauer (1891-1976); Pierre-Olivier Lapie, frz. Politiker (1901-1994); Carl-Heinrich Hagenbeck, dt. Zoologe (1911-1977); Sir Jack Brabham, austral. Autorennfahrer (1926-2014); Max Greger, dt. Bandleader (1926-2015); Edgar Hilsenrath, dt. Schriftsteller (1926-2018); Elton (eig. Alexander Duszat), dt. TV-Moderator und Entertainer (1971).

Todestage: Cristofano Allori, ital. Maler (1577-1621); Honoré Gabriel de Riqueti, Graf von Mirabeau, frz. Publizist/Schriftsteller (1749-1791); Spiros Melas, griech. Schriftsteller (1883-1966); Cecil Scott Forester, engl. Schriftsteller (1899-1966); Gato Barbieri, argent. Jazzmusiker und Filmkomponist (1932-2016).

Namenstage: Franz, Theodosia, Amalia, Sandrina, Maria, Alexandra, Mirjam, Werner, Heinrich, Leopold.