Unter Donnerstag, 2. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1800: Russland und das Osmanische Reich schließen einen Vertrag, durch den die Ionischen Inseln Korfu, Paxos, Antipaxos, Lefkas, Kephalonia, Ithaka und Sakinthos (bis 1799 unter venezianischer Oberhoheit) zu einem Freistaat zusammengefasst werden. (1864 Griechenland zugesprochen).

1800: Im Wiener National-Hoftheater wird Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 1, C-Dur, Op. 21, uraufgeführt.

1810: Erzherzogin Marie Louise, die älteste Tochter von Kaiser Franz I. von Österreich, wird in der Pariser Kathedrale Notre-Dame mit Napoleon I. getraut. Der Kaiser der Franzosen hatte seine kinderlose Ehe mit seiner ersten Gemahlin Joséphine de Beauharnais auflösen lassen.

1905: Durch den Schweizer Simplon-Tunnel fährt erstmals ein Zug mit Ehrengästen. Der reguläre Verkehr wird 1906 aufgenommen.

1915: Beginn der "Osterschlacht" in den Karpaten.

1920: Die deutsche Reichswehr schlägt im Ruhrgebiet den Aufstand bewaffneter Arbeiter der "Roten Ruhr-Armee" nieder.

1930: Nach dem Tod der Kaiserin Zauditu (Judith), der Tochter von Menelik II., lässt sich Ras Tafari Makonnen unter dem Namen Haile Selassie I. zum Kaiser von Äthiopien ausrufen. Er hatte bereits 1928 in einem Staatsstreich die Macht übernommen und den rechtmäßigen Thronerben Lidj Jeassu, Enkel Meneliks, verdrängt.

1945: Letzter Angriff der US-Luftflotte auf Wien - die Stadt wird zum Verteidigungsbereich erklärt.

1945: Die Widerstandsgruppe des Majors Karl Szokoll sendet Oberfeldwebel Ferdinand Käs zu den Russen.

1985: In Stuttgart wird das bisher höchste Urteil in einem Terroristenprozess gesprochen: Die RAF-Rädelsführer Christian Klar (32) und Brigitte Mohnhaupt (35) erhalten je fünfmal lebenslange Haft.

2000: UNO-Menschenrechtskommissarin Mary Robinson wirft Russland systematische Gewalttaten in Tschetschenien vor.

2005: Papst Johannes Paul II. ist tot. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche stirbt in Rom im Alter von 84 Jahren.

2015: Nach langwierigen Verhandlungen einigen sich der Iran und die Gruppe der fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland in Lausanne auf ein Rahmenabkommen zum Atomstreit. Es sieht Einschnitte beim iranischen Atomprogramm und weitere Verhandlungen über ein umfassendes und endgültiges Abkommen vor.



Geburtstage: Giacomo Girolamo Casanova, ital. Abenteurer (1725-1798); Hans Christian Andersen, dän. Dichter (1805-1875); Émile Zola, franz. Schriftsteller (1840-1902); Alexander Moissi, öst. Schauspieler (1880-1935); Serge Lifar, russ.-franz. Tänzer/Choreogr. (1905-1986); Kurt Herbert Adler, US-Dirigent öst. Herk. (1905-1988); Hans Rosenthal, dt. TV-Unterhalter (1925-1987); Mike Hailwood, brit. Motorrad- und Formel-1-Fahrer, mehrfacher Motorrad-WM (1940-1981); Jürgen Drews, dt. Schlagersänger (1945); Maha Chakri Sirindhorn, thailänd. Prinzessin (Tochter von König Bhumibol) (1955).

Todestage: Zauditu, Kaiserin von Äthiopien (1876-1930); Hannes Alfven, schwed. Physiker; Nobelpreis 1970 (1908-1995); Johannes Paul II., poln. Papst (1920-2005); Alois Vogel, öst. Schriftsteller und Lyriker (1922-2005); Manoel de Oliveira, port. Regisseur (1908-2015).

Namenstage: Franz, Theodosia, Amalia, Sandrina, Maria, Alexandra, Mirjam, Werner, Heinrich, Leopold.

