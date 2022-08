2. August 1982: In Aspern, im 22. Wiener Gemeindebezirk, eröffnet der US-Automobilhersteller General Motors ein Motorenwerk.

Unter Dienstag, 2. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1552: Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen werden nach Unterzeichnung des Passauer Vertrages, der den Augsburger Religionsfrieden vorbereitet, aus kaiserlicher Haft entlassen.

1802: Napoleon Bonaparte lässt sich durch Senatsbeschluss zum Konsul auf Lebenszeit ernennen.

1832: US-amerikanische Truppen besiegen Häuptling Black Hawk in der Schlacht am Bad Axe River und richten ein Gemetzel an.

1917: In Wilhelmshaven meutern einige hundert Matrosen des Linienschiffs "Prinzregent Luitpold".

1932: In Wien stirbt der frühere Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel, die dominierende Figur der Christlichsozialen Partei.

1942: Die Karmelitin Edith Stein, eine gebürtige Jüdin, wird von der SS im niederländischen Kloster Echt festgenommen.

1962: Die Opal-Strumpfwerke beantragen Anschlusskonkurs.

1972: Ägypten und Libyen beschließen ihre Vereinigung zum 1.9.1973.

1982: In Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk, eröffnet der US-Automobilhersteller General Motors ein Motorenwerk.

1987: Irans Parlamentspräsident Rafsanjani ruft zum Sturz des saudi-arabischen Königshauses auf, das er für das Blutbad in Mekka verantwortlich macht.

1992: In Sarajevo beschießen Heckenschützen einen Bus mit Waisenkindern, die nach Deutschland gebracht werden sollen. Zwei Kleinkinder werden getötet.

2002: Der irakische Außenminister Naji Sabri erklärt erstmals seit vier Jahren die Bereitschaft der Regierung, die UNO-Waffeninspektoren zurückkehren zu lassen.

2002: Die Guerillaorganisation UNITA (Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas) wird offiziell aufgelöst.



Geburtstage: August Zang, öst. Journalist, Zeitungsverleger, Politiker, Geschäftsmann; Gründer der Zeitung "Die Presse" (1807-1888); Jack Warner, US-Filmproduzent (1892-1978); Kurt Rosenkranz, öst. Erwachsenenbildner; 1989 Gründung des "Jüdischen Instituts für Erwachsenenbildung"(1927); Peter O'Toole, irischer Schauspieler (1932-2013); Gundula Janowitz, öst. Sopranistin (1937); Isabel Allende, chil. Schriftstellerin (1942); Lisl Ponger, öst. Fotokünstlerin und Filmregisseurin (1947); Corinne Rey-Bellet, schweiz. Skirennfahrerin (1972-2006).

Todestage: Stephan I., Papst von 254-257 (???-257); Alexander Graham Bell, US-Erfinder des Telefons (1847-1922); Ignaz Seipel, öst. Politiker und Theologe; 1922-1924 und 1926-1929 Bundeskanzler (1876-1932); Ralph Maria Siegel, dt. Schlagerkomponist (1911-1972); William S. Burroughs, US-Schriftsteller (1914-1997).

Namenstage: Stefan, Eusebius, Portiunkula, Alfons, Elfriede, Gustav, Gundaker, Serena, Adrienne, Rainer, Elias.