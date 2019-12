Unter Montag, 2. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1804: Der Erste Konsul Napoleon Bonaparte krönt sich in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Beisein von Papst VII. selbst zum erblichen Kaiser der Franzosen.

1854: Österreich geht mit Großbritannien und Frankreich eine Allianz ein, ohne in den Krim-Krieg einzutreten.

1899: Im Samoa-Vertrag teilen das Deutsche Reich und die USA die Inselgruppe am 71. Breitengrad.

1909: In Montreal wird die National Hockey Association, die erste Profi-Eishockeyliga, gegründet.

1914: Österreich-ungarische Truppen stürmen Belgrad.

1954: Auf einer Außenministerkonferenz in Moskau wird eine militärische Zusammenarbeit des Ostblocks für den Fall einer westeuropäischen militärischen Integration und der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland angekündigt.

1959: Nach dem Bruch eines Staudammes in südfranzösischen Fréjus kommen 412 Menschen in den Fluten um.

1979: Die US-Botschaft in Libyen wird von Demonstranten gestürmt und niedergebrannt.

1989: In Indien wird der Führer der Nationalen Front, Vishwanath Pratap Singh, als neuer Ministerpräsident vereidigt.

1989: Auf einem Schiff vor der Mittelmeerinsel Malta treffen sich US-Präsident George Bush und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow zu einem zweitägigen Gipfeltreffen. Beide Politiker sprechen vom Beginn eines neuen Zeitalters.

1994: Nach zweitägigem Brand sinkt das italienische Kreuzfahrtschiff "Achille Lauro" vor der Küste Somalias im Indischen Ozean. Vier von knapp 1.000 Passagieren kommen ums Leben.

1999: Bei einer Gasexplosion in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) stürzt ein dreistöckiges Wohnhaus ein. Neun Menschen sterben unter den Trümmern.

2004: In der oberösterreichischen Kaserne Freistadt fliegt eine Misshandlungs-Affäre auf. Rund 80 Grundwehrdiener wurden im Oktober 2003 zu Ausbildungszwecken Opfer einer inszenierten "Geiselnahme". Sie wurden körperlich und psychisch misshandelt.

2004: Die Staatsholding ÖIAG veräußert in einem Blitzverkauf 17 Prozent ihrer Anteile an der Telekom Austria (TA) zu einem Preis von 13,05 Euro je Aktie an österreichische und internationale Investoren. Die größte Transaktion in der Geschichte des österreichischen Kapitalmarktes bringt einen Erlös von 1,1 Mrd. Euro.

2014: Die Regierung beschließt eine Reform des Amtsgeheimnisses. Ab 2016 wird damit ein in der Verfassung abgesichertes Recht der Bürger auf Informationszugang bei Behörden und öffentlichen Unternehmen gelten, das allerdings durch eine Reihe von Ausnahmebestimmungen beschränkt werden soll.

2014: Der Endbericht der Hypo-Untersuchungskommission kommt zum Schluss, dass die Notverstaatlichung 2009 nicht alternativlos war. Die Prüfer unter dem Vorsitz der ehemaligen Höchstrichterin Irmgard Griss kritisieren die späte Entscheidung zur "Bad Bank".



Geburtstage: Georges Seurat, franz. Maler (1859-1891); John Barbirolli, engl. Dirigent (1899-1970); Marion Gräfin Dönhoff, dt. Publizistin (1909-2002); Arne Mattsson, schwed. Filmregisseur (1919-1995); Alexander Haig, US-General/Politiker (1924-2010); Ibrahim Rugova, 1. Präs. des Kosovo (1944-2006); Botho Strauß, dt. Dramatiker (1944); Yvonne Catterfeld, dt. Sängerin und Schauspielerin (1979).

Todestage: Gerardus Mercator, niedl. Geograf/Kartogr. (1512-1594); Pierre Puget, frz. Barockbildhauer (1620-1694); Pasquier Quesnel, frz. Theologe (1634-1719); Marquis de Sade, frz. Schriftsteller (1740-1814); Filippo Marinetti, ital. Schriftsteller (1876-1944); Roger Bissière, franz. Maler (1888-1964); Michael Stern, öst. Strafverteidiger (1897-1989); František Kriegel, tschech. Politiker (1908-1979); Charlie Byrd, US-Jazzgitarrist (1925-1999).

Namenstage: Bibiana, Lucius, Brunhilde, Aurelia, Paulina, Johannes, Jan, Habakuk, Silverius, Sigrun.

Quelle: SN