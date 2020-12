Unter Mittwoch, 2. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1790: Österreichische Truppen kehren nach Brüssel zurück und unterdrücken die Revolution.

1805: Napoleon I. schlägt in der Dreikaiserschlacht von Austerlitz das vereinigte österreichisch-russische Heer.

1925: Die führenden deutschen Chemie-Unternehmen schließen sich zur IG Farben, dem größten Chemiekonzern der Welt, zusammen.

1930: Max Horkheimer und Theodeor W. Adorno gründen in Frankfurt die Soziologieschule der Kritischen Theorie.

1945: Die Bank von Frankreich und vier weitere größere Banken werden durch Verfügung der Provisorischen Regierung verstaatlicht.

1960: Der Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, besucht Papst Johannes XXIII. Es ist der erste Besuch eines Oberhauptes der anglikanischen Kirche im Vatikan seit der Reformation.

1975: In Laos wird nach der Absetzung von König Savang Vatthana und der Abschaffung der Monarchie die Demokratische Volksrepublik ausgerufen.

1985: In Manila werden der philippinische Generalstabschef Fabian Ver und 25 Mitangeklagte im Prozess wegen des Mordes an dem Oppositionspolitiker Benigno Aquino freigesprochen.

1985: Die UdSSR lässt Jelena Bonner, die Frau des Bürgerrechtlers Andrej Sacharow, zur ärztlichen Behandlung in den Westen (zunächst nach Rom) reisen.



Geburtstage: Pedro II., Kaiser von Brasilien (1825-1891); George Minot, US-Mediziner; Nobelpreis 1934 (1885-1950); Osvaldo Pugliese, argent. Komponist/Pianist (1905-1995); Franz Braumann, öst. Schriftsteller (1910-2003); Randolph A. Hearst, US-Zeitungsverleger (1915-2000); Julie Harris, US-Schauspielerin (1925-2013); Gary Becker, US-Wirtschaftwissenschafter; Nobelpreis 1992 (1930-2014); Helmut Kramer, öst. Politologe (1940); Lisa Kreuzer, dt. Schauspielerin (1945); Ursela Monn, dt.-schweiz. Schauspielerin (1950); Merrill Ashley, US-Tänzerin (1950).

Todestage: Johann Simon Mayr, ital. Komponist (1763-1845); Philipp Otto Runge, dt. Maler/Schriftst. (1777-1810); Otto Soyka, öst. Schriftsteller (1882-1955); Aaron Copland, US-Komponist (1900-1990); Paul Hoffmann, dt.-öst. Schauspieler (1902-1990); Robert Cummings, US-Schauspieler (1908-1990); Romain Gary, frz. Publizist (1914-1980); Philip Arthur Larkin, brit. Autor (1922-1985).

Namenstage: Bibiana, Lucius, Brunhilde, Aurelia, Paulina, Johannes, Jan, Habakuk, Silverius, Sigrun.



Quelle: SN