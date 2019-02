Unter Samstag, 2. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1914: Eröffnung der elektrischen Bahn Wien-Preßburg (eingestellt im April 1945).

1924: Die türkische Nationalversammlung beschließt die Abschaffung des Kalifats. Der letzte Kalif, Abdul Medschid II., muss das Land verlassen. Spätere Versuche Saudi-Arabiens, das Kalifat als oberste Instanz der gesamten islamischen Glaubensgemeinschaft wiederherzustellen, scheitern.

1924: In Chamonix wird der Internationale Skiverband (FIS) gegründet.

1934: Protestmarsch von 100.000 niederösterreichischen Bauern in Wien gegen Nazi-Umtriebe.

1939: In der Londoner "Literary Gazette" wird das von William H. F. Talbot entwickelte Negativ-Positiv-Verfahren in der Fotografie beschrieben.

1949: Österreich und die Sowjetunion legen in einem Protokoll über den zur sowjetischen Besatzungszone gehörenden nördlichen Teil von Oberösterreich (Mühlviertel) fest, dass die Einheit des (überwiegend unter amerikanischer Kontrolle stehenden) Bundeslandes gewahrt bleibt. Der Staatsbeauftragte für das Mühlviertel mit Sitz in Urfahr ist Mitglied der Landesregierung in Linz. Die Landesgesetze müssen beiden Besatzungsmächten unterbreitet werden.

1964: Die amerikanische Sonde "Ranger-6" schlägt auf dem Mond auf, ohne die erwarteten Fernsehbilder zur Erde zurückzufunken.

1984: Der Libanon-Bürgerkrieg bricht wieder aus. Die Regierung tritt zurück, Schiiten und Drusen fordern den Rücktritt von Staatspräsident Amin Gemayel.

1989: In der Per-Albin-Hanson-Siedlung in Wien wird die zehnjährige Christina Beranek von einem unbekannten Täter grausam misshandelt und ermordet. Nach Ansicht von Kriminalisten fiel das Mädchen dem gleichen Sexualmörder zum Opfer, der am 26. Oktober 1988 die 20-jährige Alexandra Schriefl in unmittelbarer Nähe getötet hatte.



Geburtstage: Charles Maurice de Talleyrand, Fürst von Benevent, frz. Staatsmann, Außenminister (1754-1838); Alfred Brehm, dt. Zoologe u. Schriftsteller (1829-1884); Julius Deutsch, öst. Politiker (1884-1968); Lisa Della Casa, schwz. Sopranistin (1919-2012); Andreas Rett, öst. Mediziner (1924-1997); Waldemar Kmentt, öst. Kammersänger (1929-2015); Andrew Frank Davis, brit. Dirigent (1944); Hansi Hinterseer, öst. Skirennläufer und Schlagersänger (1954); Hella von Sinnen, dt. Schauspielerin (1959).

Todestage: Giovanni Pierlugi Palestrina, ital. Komp. (um 1525-1594); Rudolf Ullstein, dt. Verleger (1874-1964); Marieluise Fleißer, dt. Schriftstellerin (1901-1974); Gerd Albrecht, dt. Dirigent (1935-2014); Philip Seymour Hoffman, US-Schauspieler (1967-2014).

Namenstage: Maria Lichtmeß, Bodo, Markwart, Stephan, Johanna, Alfred, Dietrich.

