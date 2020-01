Unter Donnerstag, 2. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1635: Der Herzog von Richelieu gründet in Paris die "Académie française".

1900: In Wien erscheint die erste Nummer der "Österreichischen Kronen-Zeitung".

1905: Die russische Garnison von Port Arthur (Mandschurei) ergibt sich den Japanern.

1945: Britische Bomber legen Nürnberg in Schutt und Asche.

1955: Die älteste Unterhaltungsreihe im Deutschen Fernsehen, Robert Lembkes "Was bin ich?", läuft unter dem damaligen Titel "Ja oder Nein" erstmals über die Bildschirme.

1975: Präsident Jean Bédel Bokassa ernennt Elizabeth Domitien zur Premierministerin von Zaire. Sie ist damit die erste weibliche Regierungschefin Afrikas.

1985: Die DDR erweitert ihre Hoheitsgewässer auf zwölf Seemeilen.

1990: Bei einem Überfall auf einen Werttransport der Post in Wien wird der Fahrer des Wagens erschossen, die beiden Täter kommen bei einem Feuergefecht mit einem Sicherheitsbeamten ums Leben.

1995: Ein 37-jähriger Wiener meldet sich mit Kopfschmerzen im Spital. Die verblüffende Diagnose: Der Mann war zu Silvester von einer Kugel getroffen worden.



Geburtstage: Karl Vorländer, dt. Philosoph (1860-1928); Ernst Barlach, dt. Bildhauer/Schriftst. (1870-1938); Graf Folke Bernadotte, schwed. UN-Diplomat (1895-1948); Sir Michael Tippett, brit. Komponist (1905-1998); Ulrich Becher, dt. Schriftsteller (1910-1990); Isaak Asimov, US-Autor und Biochemiker (1920-1992); Peter Patzak, öst. Filmregisseur (1945); Isabella Parkinson, brasil. Schauspielerin (1970).

Todestage: Karl Goldmark, öst. Komponist (1830-1915); Friedrich Adler, öst. Politiker/Physiker (1879-1960); Emil Jannings, dt. Schauspieler (1884-1950); Fausto Coppi, ital. Radrennfahrer (1919-1960).

Namenstage: Gregor, Basilius, Adelhard, Makarius, Dietmar, Abel, Seth, Argeus, Clarus, Narcissus, Stefanie.

Quelle: SN