2. Jänner 1993: Gipfeltreffen von US-Präsident Bush mit seinem russischen Amtskollegen Jelzin in Moskau zu Beratungen über den START-II-Vertrag

Montag, 2. Jänner

1193: Herzog Leopold V. von Österreich führt mit großem Gefolge König Richard I. Löwenherz von Dürnstein nach Regensburg, um ihn an Kaiser Heinrich VI. auszuliefern.

1843: Uraufführung der Oper "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner in Dresden.

1943: Deutsche Truppen leiten nach dem Beginn einer sowjetischen Offensive ihren Rückzug aus dem Kaukasus ein.

1948: In Nürnberg beginnt der Prozess gegen ehemalige Angehörige des Oberkommandos der Wehrmacht.

1993: Gipfeltreffen von US-Präsident Bush mit seinem russischen Amtskollegen Jelzin in Moskau zu Beratungen über den START-II-Vertrag.

1998: Der tschechische Präsident Václav Havel ernennt nach dem Sturz des konservativen Regierungschefs Vaclav Klaus und der Spaltung von dessen Partei ODS ein Übergangskabinett mit dem parteilosen Premier Josef Tošovský an der Spitze.

2008: Die ÖBB übernehmen die Güterverkehrstochter der ungarischen Staatsbahn, die MAV Cargo, um 102,5 Mrd. Forint (405 Mio. Euro). Damit haben die ÖBB erstmals eine ausländische Bahngesellschaft erworben. Die Prüfung des Geschäfts durch die EU-Kommission zieht sich bis in den November.

2008: Der US-Ölpreis knackt erstmals die Marke von 100 Dollar (68,1 Euro). Der Goldpreis durchbricht den fast 28 Jahre alten Höchststand und kostet in der Spitze über 860 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

2013: In den USA erzielen Demokraten und Republikaner eine Einigung in ihrem erbitterten Budgetstreit. Der Friede ist allerdings brüchig: Die Auseinandersetzung, die sich vor allem um von Obama geforderte Steuererhöhungen für Reiche sowie die Gesundheitsreform des Präsidenten dreht, die von den Republikanern vehement bekämpft werden, wird das ganze Jahr über immer wieder ausbrechen.



Geburtstage: Theresia von Lisieux, frz. Karmelitin und Heilige (1873-1897); Ernst Marischka, öst. Filmregisseur (1893-1963); Gerhard Amanshauser, öst. Autor (1928-2006); Eva Kerbler, öst. Schauspielerin (1933); On Kawara, jap. Konzeptkünstler (1933-2014); David Bailey, brit. Fotograf (1938); Cuba Gooding jun., US-Schauspieler (1968).

Todestage: Max Colpet, dt. Drehbuchautor und Songtexter (1905-1998).

Namenstage: Gregor, Basilius, Adelhard, Makarius, Dietmar, Abel, Seth, Argeus, Clarus, Narcissus, Stefanie.