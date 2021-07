Unter Freitag, 2. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1746: In Innsbruck wird die Universitätsbibliothek eröffnet.

1876: Serbien und Montenegro erklären der Türkei den Krieg.

1881: Auf den US-Präsidenten James Garfield wird von dem psychisch kranken Charles J. Guiteau ein Schussattentat verübt, an dessen Folgen er im September stirbt.

1916: Nordwestlich von Tarnopol erobern österreichisch-ungarische Truppen die umkämpfte Höhe Worobijowka von den Russen.

1941: Bei einem Massaker in Lemberg ermorden deutsche Einsatzgruppen mehr als 7.000 Menschen.

1961: In Ketchum im US-Staat Idaho begeht der Schriftsteller Ernest Hemingway Selbstmord. Er war 1954 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden.

1966: Frankreich unternimmt auf dem Mururoa-Atoll im Südpazifik seinen ersten Kernwaffenversuch.

1976: Durch die Vereinigung Nord- und Südvietnams wird die Sozialistische Republik als gesamtvietnamesischer Staat gegründet.

1991: In Durban wird die erste legale Konferenz des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) seit mehr als 30 Jahren eröffnet.

2006: Die Präsidentenwahl in Mexiko geht so knapp aus, dass sämtliche Stimmzettel nachgezählt werden müssen. Sowohl der Linkskandidat Andrés Manuel López Obrador als auch sein konservativer Konkurrent Felipe Calderón reklamieren den Sieg für sich. Schließlich wird Calderón mit weniger als 0,6 Prozentpunkten Vorsprung Präsident.

2016: Bei einem gescheiterten Überfall auf einen Supermarkt in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing feuert der Täter, ein 49-jähriger Bosnier, auf die durch den ausgelösten Alarm angerückten Polizisten. Zwei Beamte werden getroffen, von denen ein 23-Jähriger seinen schweren Verletzungen erliegt. Auch der Räuber wird angeschossen, auf der Flucht von der WEGA gestellt und getötet, als er weiter auf die Einsatzkräfte feuert. Tags darauf wird ein möglicher Komplize festgenommen. Der 63-Jährige hatte den Räuber zum Tatort chauffiert, will aber nichts von dessen Plänen gewusst haben. Seine U-Haft wird im August nicht verlängert.



Geburtstage: Jacopo Sansovino, ital. Architekt (1486-1570); Michael Thonet, dt.-öst. Industrieller (1796-1871); Wilhelm Cuno, dt. Politiker (1876-1933); Hans Albrecht Bethe, US-Physiker; Nobelpreis 1967 (1906-2005); Rex Gildo (eigtl. Ludwig Franz Hirtreiter), dt. Schlagersänger (1936-1999); Richard Axel, US-Mediziner/Biochemiker; Nobelpreis 2004 (1946); Stefanie Werger, öst. Sängerin (1951); Jerry Hall, US-Fotomodell/Schauspielerin (1956); Lindsay Lohan, US-Schauspielerin (1986).

Todestage: Felix Mottl, öst. Dirigent (1856-1911); Ferdinand Sauerbruch, dt. Chirurg (1875-1951); Barnabás von Géczy, dt.-ungar. Geiger (1897-1971); Ernest Hemingway, US-Schriftsteller, Nobelpreis 1954 (1899-1961); Elie Wiesel, US-Autor und Friedensnobelpreisträger 1986 (1928-2016); Michel Rocard, frz. Politiker (1930-2016); Lee Remick, US-Schauspielerin (1935-1991).

Namenstage: Otto, Wiltrud, Martinian, Processus, Herwig, Petrus, Jakob, Martin, Juvenal.