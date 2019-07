Unter Dienstag, 2. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1779: Fertigstellung der ersten gusseisernen Brücke der Welt über dem englischen Fluss Severn an der Grenze zwischen England und Wales. Alle Gussteile stammten aus dem nahe gelegenen Hüttenwerk Coalbrookdale.

1894: Auf der Strecke Paris-Rouen findet das erste Automobilrennen statt. 15 der 21 zugelassenen Fahrzeuge legen die 126 km in etwa sieben Stunden zurück. Den Sieg erringt das 20-PS-Dampfmobil des Grafen Albert Emile de Dion.

1904: Nach einem Duell mit einem Parlamentsabgeordneten, der dabei ums Leben kam, tritt der griechische Erziehungsminister Spyridon Stais von seinem Amt zurück.

1914: Auf Initiative der Sozialisten beschließt das französische Parlament die Einführung des Verhältniswahlrechts anstelle des bis dahin praktizierten Mehrheitswahlrechts.

1919: Als erstes Luftschiff überquert das britische "R 34" den Atlantik. Es benötigt dafür 108 Stunden und landet am 6. Juli auf dem Flugplatz Hazlehurst bei New York.

1934: In Wilhelmshaven läuft das deutsche Panzerschiff "Admiral Graf Spee" vom Stapel.

1944: In Berlin, Magdeburg und Leipzig geben die deutschen NS-Behörden die Zerschlagung kommunistischer Widerstandsgruppen bekannt.

1949: Jugoslawien verpflichtet sich gegenüber den USA zur Beendigung seiner Unterstützung für die kommunistischen Aufständischen in Griechenland und erhält dafür amerikanische Finanzhilfe.

1954: Die letzte Nummer der unter Aufsicht der US-Besatzungsmacht stehenden Tageszeitung "Wiener Kurier" erscheint. (Im Oktober kommt der "Neue Kurier" heraus).

1959: In Brüssel findet die Hochzeit von Prinz Albert, Fürst von Lüttich, dem Bruder (und späteren Nachfolger) des belgischen Königs Baudouin, mit der italienischen Prinzessin Paola Ruffo di Calabria statt.

1959: In der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen (255.000) erstmals niedriger als die der offenen Stellen (320.000).

1964: In den USA tritt das Bürgerrechtsgesetz gegen die Rassendiskriminierung in Kraft.

1974: Als Nachfolgerin ihres am Vortag verstorbenen Mannes Juan Domingo Perón wird Vizepräsidentin María Estela ("Isabel") Martínez de Perón verfassungsgemäß Präsidentin Argentiniens.

1974: US-Präsident Richard Nixon und der russische Parteichef Leonid Breschnew geben in Moskau ihr Einvernehmen über die Begrenzung unterirdischer Atombomben-Versuche bekannt.

1979: Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß wird zum CDU/CSU-Kanzlerkandidaten für die deutschen Bundestagswahlen 1980 nominiert.

1989: In Griechenland einigen sich Konservative und Kommunisten auf die Bildung eines Übergangskabinetts nach achtjähriger Regierungszeit der Sozialisten unter Andreas Papandreou.

2009: Erich Foglar wird beim ÖGB-Bundeskongress mit knapp 89 Prozent zum neuen Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger Rudolf Hundstorfer war als Sozialminister in die Regierung gewechselt, seither hatte Foglar das Amt interimistisch inne.



Geburtstage: Valentinian III., röm. Kaiser (419-455); Abraham a Sancta Clara (eigtl. Johann Ulrich Megerle), dt.-öst. Prediger (1644-1709); Christoph Willibald Gluck, dt. Komponist (1714-1787); Friedrich Gottlieb Klopstock, dt. Dichter (1724-1803); August Göllerich, öst. Pianist, Dirigent und Musikschriftsteller (1859-1923); René Lacoste, frz. Textilunternehmer u. Tennis-Champion (1904-1996); John Sununu, US-Politiker (1939); Hanno Pöschl, öst. Schauspieler (1949); Iris Radisch, dt. Schriftstellerin (1959).

Todestage: Stephan III. (der Große), Fürst der Moldau (1433-1504); Christian Reithmann, öst. Uhrmacher und Erfinder; 1860 Erfinder des Viertaktmotors (1818-1909); Georgi Dimitrow, bulg. Politiker, Komintern-Generalsekretär (1882-1949); Andrej Gromyko, sowj. Diplomat u. Politiker, Außenminister, Staatspräsident (1909-1989); Franklin James Schaffner, US-Filmregisseur (1920-1989); Mario Puzo, US-Schriftsteller (1920-1999).

Namenstage: Otto, Wiltrud, Martinian, Processus, Herwig, Petrus, Jakob, Martin, Juvenal.

Quelle: SN