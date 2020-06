Unter Dienstag, 2. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

455: Der Vandalenkönig Geiserich erobert Rom und lässt die Stadt vierzehn Tage lang plündern.

1915: Großbritannien verhängt eine Blockade gegen die Küsten Kleinasiens.

1955: Nach dem Besuch von Parteichef Chruschtschow und Ministerpräsident Bulganin in Belgrad vereinbaren die Sowjetunion und Jugoslawien die Wiederaufnahme der nach dem Bruch zwischen Stalin und Tito eingestellten Zusammenarbeit.

1965: Bei einer Explosion in einer Kohlengrube nahe Fukuoka in Japan kommen fast 200 Minenarbeiter ums Leben.

1985: Bei vorgezogenen Parlamentswahlen in Griechenland erringt die regierende Panhellenische Sozialistische Bewegung (PASOK) von Ministerpräsident Andreas Papandreou die absolute Mehrheit.

1985: Die UEFA schließt die englischen Fußballvereine auf unbestimmte Zeit von allen europäischen Wettbewerben aus.

1995: Ein Schaf verhilft einem britischen Golfspieler zum Sieg. Das Tier "transportiert" den Ball ungewollt ins richtige Loch.



Geburtstage: Papst Leo XI. (Alessandro Ottaviano de Medici) (1535-1605); Papst Pius X. (Giuseppe Sarto) (1835-1914); Thomas Hardy, engl. Schriftsteller (1840-1928); Friedrich August von Kaulbach, dt. Maler (1850-1920); Josef Metternich, dt. Opernsänger (1915-2005); Marcel Reich-Ranicki, poln.-deutscher Literaturkritiker (1920-2013); Konstantin II., Ex-König von Griechenland (1940); Richard Long, brit. Künstler (1945); Werner Boote, öst. Regisseur (1965).

Todestage: Sir Rex Harrison (eigtl. Reginald Carey H.), brit. Schauspieler (1908-1990); Günther Schneider-Siemssen, dt.-öst. Bühnenbildner und Regisseur (1926-2015); Bruce McLaren, neuseel. Automobilrennfahrer; Begründer des Rennstalls McLaren (1937-1970).

Namenstage: Erasmus, Marcellinus, Petrus, Armin, Eugen, Stephan, Ephraim, Uldarich, Blandine, Alexander.

Quelle: SN