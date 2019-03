Unter Samstag, 2. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1909: Die europäischen Mächte intervenieren, um einen Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zu verhindern.

1919: In Moskau findet der Gründungskongress der Dritten Internationale (Komintern) statt.

1919: Abschluss der Verhandlungen im "Berliner Protokoll" über die Vereinigung von Deutsch-Österreich mit dem Deutschen Reich. Am 12. März wird der Beschluss von der konstituierenden Nationalversammlung "feierlich wiederholt, bestätigt und bekräftigt".

1934: Nach dem Verbot der Freien Gewerkschaften vom 13. Februar wird der regierungsabhängige "Gewerkschaftsbund der Österreichischen Arbeiter und Angestellten" (Einheitsgewerkschaft) durch eine Verordnung der Regierung Dollfuß eingerichtet (Inkrafttreten 1. Mai). Er ist im Wesentlichen von führenden Funktionären der christlichen Gewerkschaften beherrscht.

1939: Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der frühere Nuntius in München und Berlin, wird an seinem 63. Geburtstag in einem kurzen Konklave als Nachfolger von Pius XI. (Achille Ratti) zum Papst gewählt und nimmt den Namen Pius XII. an.

1949: Die Boeing B-50 "Lucky Lady" beendet den ersten Nonstop-Flug um die Erde in 94 Stunden.

1949: Eine Fernsehstation in Philadelphia/USA beginnt mit der regelmäßigen Ausstrahlung von Schulfunksendungen.

1969: Jungfernflug der "Concorde", des ersten Überschall-Passagierflugzeuges, in Toulouse/Frankreich.

1969: Am Ussuri, einem Nebenfluss des Amur, kommt es zu Kämpfen zwischen sowjetischen und chinesischen Grenztruppen.

2004: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) startet die Mission "Rosetta", um unter anderem die Zusammensetzung des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko zu untersuchen. Das Projekt der ESA findet mit österreichischer Beteiligung statt.



Geburtstage: Friedrich Smetana, böhmischer Komponist (1824-1884); Scholem Alejchem, jiddischer Schriftsteller (1859-1916); Jennifer Jones, US-Schauspielerin (1919-2009); Wolf in der Maur, öst. Journalist (1924-2005); Uschi Glas, dt. Schauspielerin (1944); Marcel Hirscher, öst. Skifahrer (1989).

Todestage: Niccolò dell'Arca da Bari, ital. Bildhauer (1435-1494); Howard Carter, brit. Archäologe (1873-1939); Mustafa Barzani, Kurdenführer (1904-1979); Teddy Ehrenreich, öst. Jazzmusiker (1936-2014); Dusty Springfield, brit. Popsängerin (1939-1999).

Namenstage: Karl, Agnes, Simplicius, Alwin, Ines, Grimo, Volker, Paulus, Heinrich, Leo, Theodorus.



