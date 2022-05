2. Mai 1967: Premierminister Harold Wilson gibt im Londoner Unterhaus den Antrag der Regierung auf EG-Mitgliedschaft Großbritanniens bekannt

Unter Montag, 2. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1312: Papst Clemens V. verkündet auf dem "Konzil von Vienne" durch die Bulle "Ad providam", dass der Besitz des Templerordens auf den Johanniterorden übertragen wird. Am 22. März hatte der Papst bereits den Templerorden aufgelöst, nun geht es um den Verbleib der Güter.

1807: Der Münchner Viktualienmarkt wird von König Max I. Joseph gegründet (nach anderen Angaben am 12. Mai).

1887: Der amerikanische Theologe und Erfinder Hannibal Goodwin meldet den Rollfilm auf Zelluloidbasis zum Patent an. Goodwin führt elf Jahre lang einen Rechtsstreit mit der George Eastman Company, der späteren Firma Kodak, die ihrerseits behauptet, den Rollfilm erfunden zu haben. Goodwin bekommt Recht und erhält am 13. September 1898 das US-Patent 610'86.

1967: Premierminister Harold Wilson gibt im Londoner Unterhaus den Antrag der Regierung auf EG-Mitgliedschaft Großbritanniens bekannt.

1972: Einem Grubenbrand in Kellogg/Idaho (USA) fallen 91 Menschen zum Opfer.

1992: In der portugiesischen Hafenstadt Porto wird von den Außenministern der zwölf EG-Staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien) und sechs der sieben EFTA-Staaten (Finnland, Island, Liechtenstein, Österreich, Norwegen und Schweden) das Abkommen über die Bildung des Europäischen Wirtschaftsraumes unterzeichnet. Die Schweiz schließt sich als einziger EFTA-Staat nicht dem EWR an.

2012: Das Bild "Der Schrei" des norwegischen Malers Edvard Munch erzielt in New York einen Rekorderlös. Das Meisterwerk wird bei Sotheby's für 119,9 Millionen Dollar (91,3 Mio. Euro) verkauft und ist damit das bis dahin teuerste, jemals bei einer Auktion verkaufte Kunstwerk der Welt.



Geburtstage: Novalis, dt. Dichter (1772-1801); Franz Michael Bohnen, dt. Kammersänger (1887-1965); Manfred Frh. v. Richthofen, dt. Jagdflieger (1892-1918); Trude Hesterberg, dt. Schausp./Sängerin (1892-1967); Werner Finck, dt. Schauspieler/Kabarettist (1902-1978); Ernesto Grassi, ital. Philosoph (1902-1991); Axel C. Springer, dt. Verleger (1912-1985); Jacques Rogge, belg. Sportfunktionär, Chirurg, Orthopäde und ehem. Segler; 2001-2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (1942-2021); Kalle Palander, finn. Ex-Skirennfahrer (1977); Vanessa Mai, dt. Sängerin (1992).

Todestage: Alfred de Musset, frz. Dichter (1810-1857); Anton Lutz, öst. Maler (1894-1992); John Edgar Hoover, US-Polizeichef (FBI) (1895-1972); Hugo Hartung, dt. Schriftsteller (1902-1972); Margarethe Wallmann, öst. Opernregisseurin (1904-1992); Joseph Raymond McCarthy, US-Politiker (1909-1957); Hans Braun, öst. Bariton; Kammersänger (1917-1992); A. R. Penck (eigentl. Ralf Winkler), dt. Maler (Neoexpressionist) (1939-2017).

Namenstage: Boris, Athanasius, Peregrinus, Siegmund, Gerhilde, Wiborada, Zoë , Nils, Konrad, Antonius, Nikolaus.