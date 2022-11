2. November 1907: In Wien wird die Operette "Die Dollarprinzessin" von Leo Fall uraufgeführt

Unter Mittwoch, 2. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1907: In Wien wird die Operette "Die Dollarprinzessin" von Leo Fall uraufgeführt.

1917: In Wales streiken 100.000 Bergarbeiter wegen der Hungersnot und der Ausweitung der Wehrpflicht.

1917: Französischer Großangriff gegen die Deutschen am Chemin des Dames.

1917: Großbritannien spricht sich in der Balfour-Deklaration (von Außenminister Arthur James Balfour) für ein "nationales Heim" der Juden in Palästina aus.

1937: Auf dem Berliner Flugplatz Tempelhof wird erstmals ein von Professor Focke konstruierter Hubschrauber vorgeführt.

1947: Österreich und Italien vereinbaren den visumfreien Personendurchgangsverkehr beim Bahnverkehr zwischen Innsbruck und Lienz.

1947: Howard Hughes fliegt vor Journalisten aus aller Welt die von ihm konstruierte Hercules. Es bleibt der einzige Flug dieses gigantischen Flugbootes.

1962: Auf Kuba wird mit der Demontage der Sowjetraketen begonnen.

1982: In Lübeck beginnt der Prozess gegen Marianne Bachmeier. Sie erschoss am 6. März 1981 den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna, Klaus Grabowski, im Gerichtssaal. Am 2. März 1983 wird sie wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft verurteilt.

1987: Während schwerer Krawalle an der Startbahn West des Frankfurter Flughafens werden zwei Polizisten erschossen.

1997: Mit neuerlichen Einreiseverweigerungen für UNO-Waffeninspektoren verschärft sich der Konflikt zwischen dem Irak und den Vereinten Nationen.

2007: In Georgien protestiert die Opposition gegen Präsident Micheil Saakaschwili und fordert vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Nach tagelangen Demonstrationen wird am 7. November der Ausnahmezustand verhängt, am 8. November kündigt Saakaschwili vorgezogene Wahlen an. Am 16. November wird der Ausnahmezustand aufgehoben.



Geburtstage: Johann Ladislaus Pyrker von Oberwart, öst. Dichter (1772-1847); Georges Sorel, frz. Politiker (1847-1922); Paul Abraham, ung. Komponist (1892-1960); Melvin Schwartz, US-Physiker und Unternehmer; Nobelpreis 1988 (1932-2006); Stefanie Powers, US-Schauspielerin (1942); Shere Hite, dt. Sexualforscherin, Feministin und Schriftstellerin amerik. Herkunft (1942-2020); Günter Neuhold, öst. Dirigent (1947); Hera Lind, dt. Sängerin, Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin (1957).

Todestage: Jenny Lind, schwed. Sopranistin (1820-1887); Léon Bloy, frz. Schriftsteller (nach anderen Angaben 3. 11.) (1846-1917); Hal Roach, US-Produzent/Autor/Regisseur (1892-1992); Tonio Selwart, dt.-US-amer. Schauspieler (1896-2002); Richard Brinkmann, dt. Germanist (1921-2002).

Namenstage: Rathold, Angela, Angelika, Tobias, Margot, Georg, Viktorin.