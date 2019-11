Unter Samstag, 2. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1789: In Frankreich werden die Kirchengüter verstaatlicht und die Geistlichen Staatsbedienstete.

1914: Im Ersten Weltkrieg erklärt England die Nordsee zum Kriegsgebiet, und die Seeblockade beginnt.

1959: Zwischen London und Birmingham wird die erste britische Autobahn eröffnet.

1964: König Ibn Saud von Saudi-Arabien dankt ab. Sein Bruder, Kronprinz Faisal, besteigt den Thron.

1989: Der deutsche Grünen-Bundestagsabgeordnete Otto Schily tritt aus seiner Partei aus. Er schließt sich später den Sozialdemokraten an.

1994: Tagelang anhaltende Hochwasser in Oberägypten fordern bis zu 700 Todesopfer, das Dorf Dronka wird von einer Feuerwalze überrollt.

1999: Frankreichs sozialistischer Wirtschafts- und Finanzminister Dominique Strauss-Kahn, dem Verwicklung in einen Fälschungsskandal um Scheinhonorare als Rechtsanwalt zur Last gelegt wird, tritt zurück.

2009: Erstes Schweinegrippe-Opfer in Österreich: Eine seit 23. Oktober in Innsbruck behandelte elfjährige Boznerin stirbt. Das Mädchen hatte sich seit Tagen in einem lebensgefährlichen Zustand befunden, u.a. war ihre Lunge außer Funktion.



Geburtstage: Jean Marie Siméon Chardin, frz. Maler (1699-1779); Daniel Boone, US-Pionier (1734-1820); Richard Edward Taylor, kanad. Physiker und Nobelpreisträger (1929-2018); Keith Emerson, brit. Rockmusiker (1944-2016); Patrice Chéreau, frz. Opern- und Theaterregisseur (1944-2013); Lauren Vélez, US-amer. Schauspielerin (1964); Lorraine Vélez, US-amer. Schauspielerin u. Sängerin (1964).

Todestage: Heinrich Treichl, öst. Bankier (1913-2014); Toni Hiebeler, dt. Alpinist öst. Herkunft (1930-1984); Zayed bin Sultan al-Nahyan, Emir von Abu Dhabi und Präs. d. VAE (1918-2004).

Namenstage: Rathold, Angela, Angelika, Tobias, Margot, Georg, Viktorin.

