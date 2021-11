Unter Dienstag, 2. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1886: Der deutsche Ingenieur Carl Benz erhält das Patent für sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb", das erste Auto mit Benzinmotor.

1896: In Großbritannien wird die erste Kraftwagenversicherung von der Versicherungsgesellschaft "General Accident" angeboten.

1906: Der russische Revolutionär Leo Trotzki wird nach Sibirien verbannt.

1926: Die letzte deutschsprachige Zeitung in Südtirol wird verboten.

1931: Im Deutschen Theater Berlin wird Ödön von Horváths Volksstück "Geschichten aus dem Wienerwald" uraufgeführt.

1936: Aus dem Alexandra Palace in London wird die erste BBC-Fernsehsendung übertragen.

1961: In Zürich wird Max Frischs Schauspiel "Andorra" uraufgeführt.

1976: Der Demokrat Jimmy Carter gewinnt die Präsidentenwahlen in den USA mit 51 Prozent der Stimmen gegen den republikanischen Amtsinhaber Gerald Ford.

1991: Der neue Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel wird im Phanar in Istanbul als Oberhaupt der Weltorthodoxie feierlich inthronisiert. Das mit 51 Jahren jüngste Mitglied des Heiligen Synods war im Oktober zum Nachfolger des verstorbenen Patriarchen Dimitrios I. gewählt worden.

2006: Der Präsident des Fußball-Bundesligisten SK Sturm Graz, Hannes Kartnig, legt alle Funktionen bei dem steirischen Fußballverein zurück. Er kommt damit den Forderungen einer Investorengruppe nach, welche ihre Unterstützung von 750.000 Euro für den in Konkurs befindlichen steirischen Klub von einem Abschied Kartnigs abhängig machten. Neuer Präsident wird der Unternehmer Hans Fedl (bis 2007).

2006: Ein Gemälde des US-Malers Jackson Pollock wechselt für rund 140 Millionen Dollar (110 Millionen Euro) den Besitzer. Damit wird das abstrakte Werk "No 5, 1948" das teuerste Kunstwerk der Welt und löst Klimts "Goldene Adele" an der Spitze ab.



Geburtstage: Joseph Wenzel Graf Radetzky, öst. Feldmarschall (1766-1858); Maurice Blondel, frz. Philosoph (1861-1949); Leopold Demuth, öst. Opernsänger (1861-1910); Leopold Hainisch, öst. Regisseur (1891-1979); Luchino Visconti, ital. Filmregisseur (1906-1976); Odysseas Elytis, griech. Schriftsteller; Nobelpreis 1979 (1911-1996); Paolo Portoghesi, ital. Architekt (1931); Giuseppe Sinopoli, ital. Komponist (1946-2001); k.d. lang (eig. Kathryn Dawn Lang), kanad. Singer-Songwirterin (1961); David Schwimmer, US-Schauspieler (1966).

Todestage: Esaias Tegnér, schwed. Dichter (1782-1846); Peter (Petrus) Debye, US-Physiker; Nobelpreis 1936 (1884-1966); James Thurber, US-Schriftsteller/Zeichner (1894-1961); Heinrich Drimmel, öst. Jurist und Politiker; 1954-1964 ÖVP-Unterrichtsminister (1912-1991); Irwin Allen, US-Filmregisseurin (1916-1991); Franz Hiesel, öst. Schriftsteller (1921-1996); Hannes Messemer, dt. Schauspieler (1924-1991); Oleg Popow, russ. Clown (1930-2016).

Namenstage: Rathold, Angela, Angelika, Tobias, Margot, Georg, Viktorin.