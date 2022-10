2. Oktober 1967: Der ORF-Radiosender Österreich 1 (Ö1) sendet das erste Mittags- und Abendjournal

Unter Sonntag, 2. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1187: Sultan Saladin erobert Jerusalem.

1917: Schwere Infanteriekämpfe zwischen Italien und Österreich-Ungarn am Isonzo.

1947: Die UNO-Vollversammlung beschließt einstimmig die Aufnahme des südarabischen Königreiches Jemen in die Weltorganisation. Gegen die Aufnahme Pakistans stimmt als einziges Land Afghanistan.

1952: Die Bundesregierung installiert in New York einen Ständigen Beobachter bei den Vereinten Nationen.

1957: Polen legt der UNO-Generalversammlung den Plan seines Außenministers Adam Rapacki ("Rapacki-Plan") zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa vor. Diese sollte die beiden Teile Deutschlands, Polen und die Tschechoslowakei umfassen.

1962: Bildung der "Zehnergruppe" im Rahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF).

1967: Der ORF-Radiosender Österreich 1 (Ö1) sendet das erste Mittags- und Abendjournal.

1972: Die Bevölkerung Dänemarks entscheidet sich in einem Referendum für den Beitritt des Landes zum Gemeinsamen Markt.

1997: Bei einer Sprengstoffexplosion während einer Fahrzeugkontrolle im südsteirischen Gralla verliert der 48-jährige Vermessungstechniker Franz Fuchs beide Hände. Die beiden kontrollierenden Gendarmeriebeamten, die ebenfalls verletzt werden, ahnen nicht, dass sie den meistgesuchten Verbrecher der vergangenen Jahre zur Strecke gebracht haben: den Urheber der Briefbombenserien sowie der Rohrbombenattentate von Oberwart (mit vier Toten) und Klagenfurt.

2002: Internationale Wissenschafter geben bei Pressekonferenzen in Washington und London bekannt, dass sowohl die Erbsubstanz des gefährlichsten Malaria-Erregers "Plasmodium falciparum", als auch die des Moskitos "Anopheles gambiae", entschlüsselt worden ist.

2002: Der Kölner Autohersteller Ford präsentiert das weltweit erste serienreife Brennstoffzellen-Auto. Das "Null-Emissions-Fahrzeug" produziert keine Schadstoffe. Der "Ford Focus FCEV Hybrid" wird mit einer Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie betrieben.

2007: Nach den schweren Unruhen in Burma empfängt der Chef der herrschenden Militärjunta, Than Shwe, den UNO-Sondergesandten Ibrahim Gambari. Dieser ist beauftragt, den Machthabern des südostasiatischen Landes die Aufnahme eines Dialogs mit der Demokratiebewegung nahezulegen.



Geburtstage: Richard III., König von England (1452-1485); Sir William Ramsay, brit. Chemiker; Nobelpreis 1904 (1852-1916); Leopold Figl, öst. Staatsmann (1902-1965); Alexander R. Baron Todd, brit. Chemiker; Nobelpreis 1957 (1907-1997); Maximilian Felix Gottfried "Max" Reisch, öst. Reiseschriftsteller, Ethnologe, Orientalist, Journalist und Forschungsreisender (1912-1985); Christian René de Duve, belg. Biochemiker; Nobelpreis 1974 (1917-2013); Uta Ranke-Heinemann, dt. Theologin (1927-2021); Michael Graff, öst. Jurist und Politiker (ÖVP) (1937-2008); Thomas Muster, ehem. öst. Tennisspieler (1967).

Todestage: Eberhard Friedrich Walcker, dt. Orgelbauer (1794-1872); Ernest Renan, frz. Historiker (1823-1892); Edmund, Edler von Mojsvár, öst. Geologe (1839-1907); Svante August Arrhenius, schwed. Chemiker; Nobelpreis 1903 (1859-1927); Karl Grune, öst. Filmregisseur (1890-1962); Sir Peter Brian Medawar, brit. Biologe und Immunologe; Nobelpreis 1960 (1915-1987); Elfi von Dassanowsky, öst. Filmpionierin (1924-2007); Tom Petty, US-Sänger/Komponist (1950-2017).

Namenstage: Leodegar, Amandus, Gottfried, Hermann, Jakob, Thomas, Cyprian, Theophil.