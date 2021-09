Unter Donnerstag, 2. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

31 v.Chr.: Der römische Feldherr Agrippa besiegt in der Seeschlacht von Actium die Ägypter.

1666: In London bricht ein Großbrand aus, das "Great Fire of London". In fünf Tagen wird fast die gesamte Stadt zerstört, 200.000 Menschen werden obdachlos, 13.200 Häuser und 87 Kirchen fallen den Flammen zum Opfer, 16 Menschen kommen ums Leben. Durch das Feuer endet auch die seit zwei Jahren grassierende Pestepidemie.

1686: Ofen (deutscher Name von Buda, dem Westteil des heutigen Budapest) wird nach 145-jähriger türkischer Herrschaft von österreichischen Truppen zurückerobert.

1811: Mit dem "Edikt zur Gewerbefreiheit" wird in Preußen der Zunftzwang aufgehoben.

1931: Der Film "Im Westen nichts Neues" nach dem Roman des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque darf in Deutschland wieder aufgeführt werden. 1933 wird der Antikriegsfilm von den Nazi-Machthabern erneut verboten.

1931: Von Luis Trenker erscheint das Buch "Meine Berge".

1991: Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung müssen sich vier ehemalige DDR-Grenzsoldaten wegen Todesschüssen an der Berliner Mauer vor Gericht verantworten.

1991: Das überwiegend von Armeniern bewohnte Gebiet Nagorny-Karabach erklärt seine Loslösung von Aserbaidschan.

1996: In Linz wird das "Ars Electronica Center" eröffnet.

2011: Kuh "Yvonne" gibt ihr Leben im Wald auf und kehrt nach hundert Tagen Freiheit wieder auf die Weide zurück. Nach wochenlangem Versteckspiel wird das berühmt gewordene, einem Bauern entlaufene Fleckvieh im oberbayerischen Ampfing endlich eingefangen und in den Gnadenhof von Gut Aiderbichl nach Deggendorf (Niederbayern) gebracht.



Geburtstage: Richard Voss, dt. Schriftsteller (1851-1918); Ernst Balluf, öst. Maler und Grafiker (1921-2008); Marrack Goulding, brit. Diplomat/UNO-Beamter (1936-2010); Paavo Väyrynen, finn. Politiker (1956); Carlos A. Valderrama, kolumb. Ex-Fußballer (1961); Salma Hayek, mex. Schauspielerin (1966); Olivier Panis, frz. Autorennfahrer (1966); Kjetil André Aamodt, norw. Ex-Skirennläufer (1971); Tom Steels, belg. Ex-Radrennfahrer (1971).

Todestage: Taddeo Zuccari, ital. Maler (1529-1566); Franz Schalk, öst. Dirigent (1863-1931); Otto Wirz, schwz. Schriftsteller (1877-1946); Alfonso García Robles, mex. Diplomat (1911-1991); Christiaan Neethling Barnard, südafrik. Herzchirurg; 1. Herztransplantation 1967 (1922-2001); Tadeusz Baird, poln. Komponist (1928-1981); Gerhard Amanshauser, öst. Autor, Essayist (1928-2006); Stanisław Grochowiak, poln. Lyriker (1934-1976); Islam Karimov, usbek. Präsident (1938-2016); Hans Peter Heinzl, öst. Schauspieler (1942-1996).

Namenstage: Ingrid, René, Apollinaris, Wolfsindis, Edelreich, Absolon, Stefan, Nonnosus, Franz U., Emmerich, Oliver.