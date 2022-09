2. September 1997: Viktor E. Frankl ist tot. Der weltberühmte Psychiater und Psychotherapeut, der "Vater der Logotherapie", erliegt im Alter von 92 Jahren in Wien einem Herzversagen.

Unter Freitag, 2. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1192: Ein Waffenstillstand zwischen dem englischen König Richard I. Löwenherz und Sultan Saladin beendet den Dritten Kreuzzug. Den Christen wird freier Zugang zu den Pilgerstätten in Jerusalem garantiert.

1752: In England wird der auf dem europäischen Kontinent gebräuchliche Gregorianische Kalender eingeführt.

1792: Französische Revolution: Beginn der von Marat und Danton organisierten "September-Morde" (bis 5.); etwa 1.600 Menschen, darunter 300 eidverweigernde Priester, werden enthauptet.

1837: Samuel Morse führt in New York zwei Modelle seines Schreibtelegrafen vor.

1902: Auf der Antilleninsel Martinique kommen bei einem Vulkanausbruch über tausend Menschen ums Leben.

1917: Italienische Luftangriffe auf Triest.

1932: Josef W. Stalin und Benito Mussolini schließen für die beiden Länder einen Nichtangriffs- und einen Freundschaftsvertrag.

1937: Auf dem Lago Maggiore stellt ein Brite mit 208,4 km/h einen Geschwindigkeits-Weltrekord für Motorboote auf.

1942: In Ecuador scheitert ein Putsch gegen Staatspräsident Carlos Alberto Arroyo del Río.

1947: US-Präsident Harry Truman erklärt, dass es zwischen den Alliierten keine Verständigung über die Grundlagen des Friedens gibt und betont den amerikanischen Führungsanspruch in der gesamten westlichen Hemisphäre.

1957: Stapellauf des ersten in der Korneuburger Werft erbauten Hochseeschiffs "Perseus".

1957: Der Gouverneur von Arkansas, Orval Faubus, verweigert Kindern schwarzer Hautfarbe den Zutritt zu einer öffentlichen Schule in Little Rock. US-Präsident Dwight Eisenhower setzt daraufhin das Militär ein, um die Rechte dieser Kinder durchzusetzen, nachdem der Oberste Gerichtshof die Rassentrennung für verfassungswidrig erklärt hat.

1962: Die Sowjetunion erklärt sich bereit, Waffen nach Kuba zu schicken.

1967: Auf ihrem Sondergipfel in Khartum lehnt die Arabische Liga die Anerkennung des Staates Israel und jeglichen Friedensschluss mit ihm ab: "Keine Anerkennung und keine Verhandlungen".

1982: US-Präsident Ronald Reagan warnt die israelische Regierung vor einer Annexion besetzter Gebiete und spricht sich für einen Siedlungsstopp aus.

1992: Gesundheitsminister Michael Ausserwinkler sorgt mit der Ankündigung, ab Herbst würden an Wiener Schulen Kondome gratis verteilt, für heftige Diskussionen, die über Wochen anhalten.

1992: Der israelische Premier Yitzhak Rabin ruft seine Landsleute auf, den Traum von einem "Groß-Israel" aufzugeben.

1997: Viktor E. Frankl ist tot. Der weltberühmte Psychiater und Psychotherapeut, der "Vater der Logotherapie", erliegt im Alter von 92 Jahren in Wien einem Herzversagen.

2007: Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) spricht zum Auftakt seines Besuchs in Israel und den palästinensischen Gebieten die moralische Verantwortung Österreichs angesichts der an den Juden begangenen Verbrechen an. "Viele Täter des Holocaust waren Österreicher", betont der Kanzler bei einer Rede in Herzliya.

2012: Der koreanische Sektenführer San Myung Moon ist tot. Der selbst ernannte Messias und Gründer der Mun-Sekte stirbt mit 92 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.



Geburtstage: Julius Ritter von Payer, öst. Polarforscher (1842-1915); Franz Anton Fürst Thun von Hohenstein, öst. Politiker (1847-1916); Frederick Soddy, brit. Chemiker; Nobelpreis 1921 (1877-1965); Leonard Katzman, US-Fernsehproduzent ("Dallas") (1927-1996); Trude Beiser-Jochum, ehem. öst. Skifahrerin (1927); Jörg Schönbohm, dt. Politiker (1937-2019); Jimmy Connors, US-Tennisspieler (1952); Manfred Leo Mautner-Markhof, öst. Unternehmer (1952); Nicole Krebitz, dt. Schauspielerin (1972).

Todestage: Jusepe de Ribera (genannt "lo Spagnoletto" - "der kleine Spanier"), span. Maler und Radierer (1591-1652); Baron Pierre de Coubertin, frz. Historiker; Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit (1863-1937); Barbara McClintock, US-Botanikerin; Nobelpreis 1983 (1902-1992); Sir Rudolf Bing, öst.-brit. Musikmanager (1902-1997); Viktor E. Frankl, öst. Psychiater (1905-1997).

Namenstage: Ingrid, René, Apollinaris, Wolfsindis, Edelreich, Absolon, Stefan, Nonnosus, Franz U., Emmerich, Oliver.