Unter Dienstag, 20. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1611: In London findet die erste Aufführung von Shakespeares Tragödie "Macbeth" statt.

1626: Erzherzog Leopold, Regent von Tirol, verzichtet auf seine bischöflichen Würden, um Claudia von Medici, Tochter des Großherzogs Ferdinand von Toskana, heiraten zu können.

1866: Nach der Absetzung des ersten gemeinsamen Fürsten der Donaufürstentümer Moldau und Walachei, Alexandru Cuza, wird Prinz Karl von Hohenzollern-Sigmaringen mit Zustimmung der Großmächte zum souveränen Fürsten von Rumänien gewählt. Er nimmt 1881 als Carol I. den Königstitel an.

1876: In Antwerpen wird das Museum "Plantin-Moretus" gegründet.

1911: In Portugal wird ein Jahr nach der Abschaffung der Monarchie die Trennung von Kirche und Staat vollzogen.

1936: Die Evakuierung der Hauptstadt Addis Abeba besiegelt die äthiopische Niederlage gegen die italienische Invasionsarmee.

1941: Der deutsche Epirus-Vorstoß besiegelt das Schicksal der griechischen Armee. Griechenlands Ministerpräsident Alexandros Koryzis erschießt sich.

1941: In der Nacht zum 20. April wirft die deutsche Luftwaffe 1.026 Tonnen Spreng- und 153 Tonnen Brandbomben auf London.

1961: Der kubanische Ministerpräsident Fidel Castro gibt den Sieg über die am 17. April in der Schweinebucht gelandeten, von den USA finanzierten konterrevolutionären Freischärler bekannt.

1966: Amtsantritt der ÖVP-Alleinregierung von Bundeskanzler Josef Klaus. Fritz Bock wird Vizekanzler, Lujo Tončić-Sorinj löst Bruno Kreisky als Außenminister ab.

1966: Mit zum Teil hohen Freiheitsstrafen endet in Mailand der zweite Südtiroler Sprengstoffprozess.

2001: Die Serienmörderin Elfriede Blauensteiner, genannt die "Schwarze Witwe", wird wegen der Morde an Franziska Köberl und Friedrich Döcker zu lebenslanger Haft verurteilt. Für den Mord an Alois Pichler war sie bereits 1997 verurteilt worden. Mitte Dezember bestätigte der OGH das Urteil.

2001: Der bisherige Kunstsektionschef Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) wird als neuer Wiener Kulturstadtrat vorgestellt. Er löst Peter Marboe in seinem Amt ab.



Geburtstage: Michel Leiris, frz. Schriftsteller (1901-1990); Ryan O'Neal, US-Schauspieler (1941); Sandro Chia, ital. Maler/Bildhauer (1946); Sabine Bergmann-Pohl, dt. Ex-Politikerin (1946); Luther Vandross, US-Soul-Sänger (1951-2005).

Todestage: Franz Karl Achard, dt. Chemiker (1753-1821); Ernesto Buonaiuti, ital. Theologe (1881-1946); Sean O'Faolain, iri. Schriftsteller (1900-1991); Hans Söhnker, dt. Schauspieler (1903-1981); Jean-Jacques Gautier, frz. Schriftsteller (1908-1986); Alexei Nikolajewitsch Arbusow, russ. Dramatiker (1908-1986); Don Siegel, US-Filmregisseur (1912-1991); Guy Hamilton, brit. Filmregisseur (1922-2016); Erwin Strahl, öst. Schauspieler (1929-2011); Giuseppe Sinopoli, ital. Komponist (1946-2001).

Namenstage: Hildegund, Odette, Oda, Adolar, Wilhelm, Hildegard, Sulpitius, Simon, Theotimus, Ute, Agnes.