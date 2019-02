Unter Mittwoch, 20. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1819: Gründung der Universität St. Petersburg.

1834: Uraufführung des Zaubermärchens "Der Verschwender" von Ferdinand Raimund im Theater in der Josefstadt in Wien.

1839: Der Kärntner Postmeister Ferdinand Egarter in Spittal verschickt den ersten mit einer von ihm entwickelten Postmarke (mit Wert- und Währungsangabe) versehenen Brief der Welt.

1909: Der italienische Jurist und Dichter Filippo Tommaso Marinetti publiziert in der französischen Zeitung Le Figaro sein "futuristisches Manifest" und begründet damit den Futurismus.

1944: Unter dem Stichwort "Big Week" beginnen US-Bomber sechs Tage dauernde Tagesangriffe gegen deutsche Flugzeugwerke.

1964: Österreich und die UdSSR unterzeichnen ein Protokoll über die endgültige Erledigung aller Ablöselieferungen.

1964: Marokko und Algerien unterzeichnen ein Abkommen, um den Grenzkonflikt beizulegen, der zu Zusammenstößen zwischen den Truppen beider Länder geführt hatten.

1989: Die EG reagiert auf die Morddrohung der iranischen Führung gegen den anglo-indischen Autor Salman Rushdie mit dem einstweiligen Abzug der Botschafter ihrer Mitgliedländer.

1994: In einem Referendum sprechen sich die Schweizer für die Verlagerung des Alpentransits auf die Schiene bis 2004 aus.

2004: Nach wochenlangem Tauziehen um eine neue Regierung für den Staatenbund Serbien-Montenegro erhält der jugoslawische Ex-Präsident, der national-konservative Vojislav Koštunica, den Auftrag zur Kabinettsbildung.

2004: Bei den Parlamentswahlen im Iran siegen die konservativ-religiösen Kandidaten. Rund 2000 liberal orientierte Bewerber waren nicht zugelassen worden.



Geburtstage: Thomas Cajetan, ital. Theologe (1469-1534); Sir William Cornwallis, brit. Admiral (1744-1819); Ludwig Boltzmann, öst. Physiker (1844-1906); Carl Mayer, öst. Dramaturg (1894-1944); George Stevens, US-Regisseur (1904-1975); Heinz Erhardt, dt. Schausp./Schriftsteller (1909-1979); Gloria Vanderbilt, US-Schauspielerin (1924); Sidney Poitier, US-Schauspieler (1924) (nach anderen Angaben 1927); Ivana Trump, US-Unternehmerin (1949).

Todestage: Valerie Grey-Stipek, öst. Schauspielerin (1845-1934); Habib Ullah Khan, Emir von Afghanistan (1872-1919); Ernest Ansermet, schweiz. Dirigent (1883-1969).

Namenstage: Leo, Coron, Ulrich, Eleutherius, Amata, Eucharius, Falko, Jordan, Apollonia, Leobard, Wilfrik.

