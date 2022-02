Unter Sonntag, 20. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1437: Der schottische König Jakob I. wird in Perth von Adeligen ermordet.

1922: Der unter Boykott der Litauer gewählte Rat der polnisch besetzten Stadt Wilna (Vilnius) stimmt für den Anschluss an Polen. Kaunas wird provisorische Hauptstadt Litauens.

1942: Japanische Truppen landen auf der zu Niederländisch-Indien gehörenden Insel Bali.

1947: Mit seinem 45. Gesetz hebt der Alliierte Kontrollrat die Erbhofgesetze des Nationalsozialismus auf.

1947: In München wird der Film "Spuk im Schloß" mit Margot Hielscher und Albert Matterstock uraufgeführt.

1962: Als erster Amerikaner umkreist John Glenn jr. in seiner Raumkapsel "Mercury 6" die Erde und landet nach drei Umrundungen bei den Bahamas.

1967: Die DDR verfügt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland die Abschaffung der gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit.

1987: Brasilien, das mit umgerechnet 1.400 Milliarden Schilling höchst verschuldete Land der Welt, stellt für 90 Tage die Zinszahlung ein.

1992: In Israel löst Ex-Premier Yitzhak Rabin den Chef der Arbeiterpartei, Shimon Peres, ab und wird Oppositionsführer.

2002: Nach achtjähriger Planungs- und Bauzeit wird in der Nähe von Clermont-Ferrand das vom österreichischen Architekten Hans Hollein entworfene "Vulcania-Museum" der Öffentlichkeit übergeben.

2002: Die israelische Armee nimmt das belagerte Hauptquartier des palästinensischen Präsidenten Yasser Arafat in Ramallah unter Beschuss; im besetzten Westjordanland werden 16 Palästinenser getötet.

2012: Nach der Demission des deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff gibt Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ihren Widerstand gegen eine Konsenskandidatur des ehemaligen DDR-Bürgerrechtlers und evangelischen Pastors Joachim Gauck auf. Dieser war bereits 2010 von SPD und Grünen nominiert worden und Wulff in der Bundesversammlung unterlegen.



Geburtstage: Philipp Wilhelm Ritter von Schoeller, öst. Industrieller (1797-1877); Charles-Auguste de Bériot, belg. Violonist (1802-1870); Nicolai Hartmann, dt. Philosoph (1882-1950); Carl Ebert, dt. Opernregisseur/Intendant (1887-1980); Ivan Albright, US-Maler (1897-1983); Pierre Boulle, frz. Schriftsteller (1912-1994); Sidney Poitier, US-Schauspieler (1927-2022); Ibrahim Ferrer, kuban. Sänger (1927-2005); Hubert de Givenchy, frz. Modeschöpfer (1927-2018); Robert Huber, dt. Biochemiker, Nobelpreis 1988 (1937); Nancy Wilson, US-Jazzmusikerin (1937-2018); Peter Strauss, US-Schauspieler (1947); Henry Hübchen, dt. Schauspieler (1947); Kurt Cobain, US-Musiker (Nirvana) (1967-1994).

Todestage: Balthasar Permoser, dt. Bildhauer (1651-1732); Franz Karl Franchy, öst. Schriftsteller (1896-1972); Gershom Scholem, jüd. Religionshistoriker (nach anderen Angaben 21. 2.) (1897-1982); Maria Goeppert-Mayer, dt.-US-Physikerin; Nobelpreis 1963 (1906-1972).

Namenstage: Leo, Coron, Ulrich, Eleutherius, Amata, Eucharius, Falko, Jordan, Apollonia, Leobard, Wilfrik.