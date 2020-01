Unter Montag, 20. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1265: Simon de Montfort, der Führer der Opposition der Barone gegen den englischen König Heinrich III., beruft ein Parlament nach London ein, dem neben dem Adel erstmals auch Vertreter der Bürgerschaft angehören.

1885: Der Amerikaner LaMarcus Adna Thompson lässt die erste realisierte Achterbahn patentieren. Seine Bahn "Switchback Railway" wurde 1884 auf Coney Island als erste Schwerkraft-betriebene Achterbahn eingeweiht.

1905: In St. Petersburg streiken 130.000 Arbeiter für die Beendigung des russisch-japanischen Krieges.

1925: Das Kaiserreich Japan erkennt im Vertrag von Peking die Sowjetunion diplomatisch an und gibt die nach dem Sieg im russisch-japanischen Krieg 1905 besetzte Insel Sachalin zurück.

1930: Zweite Haager Konferenz: Österreich wird von seinen Reparationspflichten, den Forderungen der "Nachfolgestaaten" und vom "Generalpfandrecht" - vom Ersten Weltkrieg herrührend - befreit.

1935: Die RAVAG strahlt ihre erste Landfunksendung mit dem Titel "Für unser Landvolk" aus.

1945: Die in Debrecen gebildete ungarische Regierung von General Miklós-Dálnoki unterzeichnet in Moskau einen Waffenstillstand mit den Alliierten und verpflichtet sich, mit acht Divisionen am weiteren Kampf gegen Deutschland teilzunehmen.

1955: In Ronchamp im Elsass wird die Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut, das Hauptwerk des Architekten Le Corbusier, eingeweiht.

1960: Zur "Vorbereitung von Weltraumflügen" schießen die Sowjets ihre erste Fernrakete in den Pazifik.

1970: Der Ministerrat erteilt der Fusion der Österreichischen Stickstoffwerke (ÖSW) und der Österreichischen Mineralölverwaltungs-AG (ÖMV) seine Genehmigung.

1980: Beim Einsturz einer Zuschauertribüne in einer Stierkampfarena in Sincelejo (Kolumbien) sterben 222 Menschen.

1990: Beim Absturz einer Sportmaschine im Tiroler Bezirk Kitzbühel kommen vier Menschen ums Leben.

2005: US-Präsident George W. Bush tritt unter dem Motto "Freiheit in der ganzen Welt" seine zweite Amtszeit an.

2005: Die Tennisspielerin Barbara Schett gibt ihren Rücktritt bekannt.

2010: Bei einem Amoklauf erschießt ein Mann im Bundesstaat Virginia acht Menschen. Unter den Opfern sind auch die Frau und der Sohn des 39-Jährigen, der sich nach der Tat stellt.



Geburtstage: Joy Adamson,(eigtl. Friederike Victoria Gessner), brit. Naturforscherin, Malerin, Tierschützerin und Schriftstellerin österr. Herkunft (1910-1980); C. W. Ceram (eigtl. Kurt W. Marek), dt. Schriftsteller (1915-1972); Federico Fellini, ital. Filmregisseur (1920-1993); DeForest Kelley, US-Schauspieler (1920-1999); Ernesto Cardenal, nicarag. Geistlicher, Dichter und Politiker (1925); Eugen Gomringer, schweiz. Schriftsteller (1925); Buzz Aldrin, US-Astronaut (1930); Karl Heinz Ritschel, öst. Journ./Schrifts. (1930-2019); Sándor Balassa, ungar. Komponist (1935); Achim Benning, dt.-öst. Schauspieler und Theaterleiter (1935); Hans Sallmutter, öst. Politiker/Gewerksch. (1945); Sophie, Countess of Wessex, Ehefrau des brit. Prinzen Edward (1965).

Todestage: Karl VII., dt. Kaiser (1697-1745); Jean-François Millet, frz. Maler (1814-1875); Paul Karl Josef Maria Harteck, öst. Kernphysiker; 1929 Entdeckung des Ortho- und Para-Wasserstoffs zusammen mit K. F. Bonhoeffer, 1934 Entdeckung des Wasserstoffisotops Tritium zusammen mit E. Rutherford und M. Oliphant (1902-1985); Barbara Stanwyck, US-Schauspielerin (1907-1990).

Namenstage: Fabian, Sebastian, Dietrich, Elisabeth, Ursula, Ute, Jakob, Maurus, Benedikt.

Quelle: SN