20. Jänner 1983: Als erstes französisches Staatsoberhaupt spricht Präsident François Mitterrand vor dem deutschen Parlament in Bonn

Unter Freitag, 20. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1503: In Sevilla wird die den Handel mit den spanischen Kolonien regelnde Behörde "Casa de Contratación" errichtet.

1523: Nach dem Verlust der schwedischen Krone an Gustav I. Wasa wird Christian II. zur Abdankung als König von Dänemark und Norwegen und zur Flucht ins niederländische Exil gezwungen.

1613: Der von England vermittelte Frieden von Knäred beendet den über zweijährigen Kalmarkrieg zwischen Dänemark und Schweden. Die Schweden verlieren das Baltikum und die Finnmark. Zwar erhalten sie Kalmar zurück, müssen jedoch bis 1618 eine Million Taler Entschädigung an den dänischen König Christian IV. zahlen.

1663: Der von Kaiser Leopold I. einberufene Reichstag wird in Regensburg eröffnet. Der "Immerwährende Reichstag" bleibt bis zur Auflösung des Reiches durch Kaiser Franz II. im Jahr 1806 als permanente Institution bestehen.

1783: Das musikalische Drama "Tancredi" von Ignaz Holzbauer wird in München uraufgeführt.

1823: Kaiser Franz I. von Österreich stimmt nach langem Widerstand der Eheschließung seines Bruders Erzherzog Johann mit der Ausseer Postmeisterstochter Anna Plochl zu. Deren Nachkommen sind nicht Mitglieder des Kaiserhauses und führen den Namen Grafen von Meran.

1848: Dänemark wird unter König Friedrich VII. parlamentarische Monarchie.

1878: Russische Truppen erobern Adrianopel (Edirne).

1918: Der Franzose Philip Ferrari de La Renotière-Ferrary vermacht die größte Briefmarkensammlung der Welt (mehr als 200.000 Stück) dem deutschen Postmuseum in Berlin.

1938: König Faruk von Ägypten heiratet in Kairo unter großer Prunkentfaltung die sechzehnjährige Farida Zulfikar, von der er sich nach der Geburt von drei Töchtern scheiden lässt.

1943: In Wien stirbt der österreichische Staatsmann und ehemalige Ministerpräsident Max Wladimir Freiherr von Beck, der 1907 das allgemeine Wahlrecht der Männer durchgesetzt hatte.

1948: Im Hinblick auf die geplante Gründung eines Weltkirchenrates treffen in Genf hohe christliche Würdenträger, unter ihnen der anglikanische Primas und Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, Vertreter orthodoxer Kirchen und der deutsche Pastor Martin Niemöller, zusammen. Die römisch-katholische Kirche lehnt eine Mitarbeit ab.

1953: Erstmals seit 20 Jahren haben die USA wieder einen republikanischen Präsidenten: General Dwight D. Eisenhower, der frühere Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, wird als 34. Präsident vereidigt. Er tritt die Nachfolge des Demokraten Harry Truman an.

1973: US-Präsident Richard Nixon tritt seine zweite Amtszeit an, die 1974 infolge des Watergate-Skandals vorzeitig mit seinem Rücktritt endet.

1983: Als erstes französisches Staatsoberhaupt spricht Präsident François Mitterrand vor dem deutschen Parlament in Bonn.

1988: CA-Generaldirektor Hannes Androsch, der frühere langjährige Finanzminister, Vizekanzler und stellvertretende SPÖ-Vorsitzende, wird wegen falscher Zeugenaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu einer Million Schilling Strafe verurteilt.

1988: Die Landeskennung ".at" wird im Internet eingeführt. Bei der IANA (Internet Assigned Number Authority), welche für die weltweite Organisation der Vergabe von Landeskennungen im Internet verantwortlich ist, wird die Country Code Top Level Domain (ccTLD) .at eingetragen. Diese wird vorerst nur für interne Universitäts- und Forschungszwecke verwendet. Von 1988 bis 1998 werden .at-Domains von der Universität Wien verwaltet. Der Start für die kommerzielle Nutzung erfolgt 1991.

1993: Der 46 Jahre alte Demokrat Bill Clinton wird als 42. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Er löst den Republikaner George Bush ab, den er bei den Wahlen im November 1992 besiegt hat.

1998: Der tschechische Staatspräsident Václav Havel wird vom Parlament in Prag für ein weiteres fünfjähriges Mandat in seinem Amt bestätigt.

1998: Das Stift Melk gibt den Fund eines Fragments des Nibelungenlieds in seiner Bibliothek bekannt. Damit scheint festzustehen, dass die Benediktiner eine eigene Abschrift des Heldenepos besaßen.

2008: Österreichs Herren-Team holt bei der Hallenhockey-EM in Jekaterinburg Bronze. Die ÖHV-Auswahl entscheidet das kleine Finale gegen Spanien 3:0 für sich und erobert die zweite EM-Bronzemedaille für Österreich nach 1988.



Geburtstage: Sebastian Münster, dt. Theologe (1488-1552); Wilhelm Schäfer, dt. Schriftsteller (186-1952); Johannes V. Jensen, dän. Schriftsteller; Nobelpreis 1944 (1873-1950); Lorenzo Lamas, US-Schauspieler (1958).

Todestage: Christoph Martin Wieland, dt. Dichter (1733-1813); Karl Wittgenstein, dt.-öst. Industrieller (1847-1913); Giacomo Benvenuti, ital. Musikwissenschafter (1885-1943); Lorenz Böhler, öst. Chirurg, Begründer der modernen Unfallchirurgie (1885-1973); Baron Philippe de Rothschild, frz. Schriftsteller, Kunstsammler, Filmproduzent (1902-1988); Paul Bocuse, frz. Gastronom (Vater der "Nouvelle Cuisine") (1926-2018); Audrey Hepburn, US-Filmschauspielerin brit.-niederl. Herkunft (1929-1993); Urs Hefti, Schweizer Schauspieler und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters (1944-2008).

Namenstage: Fabian, Sebastian, Dietrich, Elisabeth, Ursula, Ute, Jakob, Maurus, Benedikt.