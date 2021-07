Unter Dienstag, 20. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1866: Die österreichische Flotte unter Admiral Wilhelm von Tegetthoff besiegt vor der dalmatinischen Küsteninsel Lissa (heute Vis) die Italiener.

1921: In Shanghai beginnt der erste Parteitag der am 1. Juli gegründeten Kommunistischen Partei Chinas.

1951: König Abdullah I. von Jordanien wird vor der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem von einem arabischen Fanatiker ermordet, der den haschemitischen Herrscher für dessen pro-britischen Kurs bestrafen wollte. Abdullahs nervenkranker Sohn Talal wird zum König proklamiert.

1976: Die Landefähre der US-Sonde Viking 1 landet auf dem Mars und schickt Fotos zur Erde.

2006: Justizministerin Karin Gastinger (BZÖ) bringt als erste Ressortchefin während ihrer Amtstätigkeit ein Kind zur Welt.

Geburtstage: Johann Bernhard Fischer von Erlach, öst. Barockbaumeister (1656-1723); Rudolf Kolisch, öst.-US- Violinist (1896-1978); Christian Rode, dt. Schauspieler (1936-2018); Thomas Borchert, dt. Musiker/Schauspieler (1966); Chester Bennington, US-Sänger ("Linkin Park") (1976-2017).

Todestage: Reinhard Johannes Sorge, dt. Schriftsteller (1892-1916); Julien Carette, frz. Schauspieler (1897-1966); Lucian Freud, brit. Maler/Künstler; (Enkelsohn von Sigmund Freud) (1922-2011).

Namenstage: Margaretha, Wilmar, Elisas, Bernhard, Albrecht, Lucanus, Léon-Ignace M., Greta, Margot, Margit, Marga.