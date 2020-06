Unter Samstag, 20. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1605: Der am 11. Juni abgesetzte russische Zar Feodor Borisowitsch wird bei einer Palastrevolution ermordet.

1900: Der deutsche Gesandte in Peking, Freiherr von Ketteler, wird auf offener Straße ermordet. Die Tat führt zur Entsendung eines deutschen Expeditionskorps nach China (Boxerkrieg).

1940: Frankreich bittet auch Italien um einen Waffenstillstand. Deutsche Truppen nehmen Lyon und Straßburg und stürmen in den Vogesen den Hartmannsweiler Kopf.

1940: Die französische Vichy-Regierung gestattet Japan die Stationierung von Truppen im Norden Indochinas.

1945: Die Demarkationslinie zwischen den jugoslawischen und den britischen Truppen im jugoslawisch-italienischen Grenzbereich (Morgan-Linie) wird endgültig festgelegt.

1950: Der französische Außenminister Robert Schuman eröffnet in Paris die Sechs-Staaten-Konferenz über den "Schuman-Plan" für eine Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion. Der Plan bildet die Grundlage für die Montanunion und den ersten Schritt zu einer europäischen Einigung. An der Konferenz nehmen Frankreich, die BRD, Italien und die Benelux-Staaten teil.

1960: Der Amerikaner Floyd Patterson wird K.o.-Sieger gegen Ingemar Johansson (Schweden) und durchbricht damit als erster Schwergewichts-Boxweltmeister das Gesetz "They never come back".

1960: Die aus Senegal und Westsudan gebildete Mali-Föderation, die im August wieder auseinanderbricht, erhält von Frankreich die Unabhängigkeit.

1985: In Oslo wird der norwegische Ex-Diplomat Arne Treholt wegen Spionage für die UdSSR und den Irak zu 20 Jahren Haft verurteilt.

1990: Der bisherige Übergangspräsident Iliescu wird zum Staatspräsidenten Rumäniens gewählt.

1990: Der Präsident der Arbeiterkammer der Steiermark, Alois Rechberger (SPÖ), tritt zurück.

1995: Der Shell-Konzern beugt sich dem seit Tagen anhaltenden internationalen Druck und verzichtet auf die geplante Versenkung der ausgedienten Nordsee-Ölplattform "Brent Spar".

2015: Graz wird Schauplatz einer schier unfassbaren Amokfahrt: Rund fünf Minuten rast ein 26-Jähriger durch die Innenstadt und fährt immer wieder Personen an. Das blutige Fazit: Drei Menschen werden getötet, darunter ein vierjähriger Bub, sowie 34 Personen verletzt. Der Täter, ein 26-jähriger Kraftfahrer mit österreichischer Staatsbürgerschaft und "bosnischem Bezug", war bereits zuvor "als gewaltbereit in Erscheinung getreten". Der verheiratete Vater zweier Kinder wurde nach häuslicher Gewalt am 28. Mai von seinem Wohnsitz weggewiesen.



Geburtstage: Othenio Abel, öst. Paläontologe (1875-1946); Lillian Hellman, US-Schriftstellerin (1905-1884); Terence Young, brit. Filmreg. (James Bond) (1915-1994); Gudrun Landgrebe, dt. Schauspielerin (1950).

Todestage: Ludwig I., der Fromme, röm.-dt. Kaiser (778-840); Gabriel de Grupello, ital.-fläm. Bildhauer (1644-1730); Jules Huot de Goncourt, franz. Schriftsteller (1830-1870); Josef Breuer, öst. Internist und Physiologe (1842-1925); Bruno Frank, dt. Schriftsteller (1887-1945); Emile Cioran, frz. Schriftst. rumän. Herk. (1911-1995); Charles David Keeling, US-amer. Wissenschaftler und Klimapionier (Entdecker des Treibhausgas-Effektes) (1928-2005).

Namenstage: Adalbert, Florentina, Silverius, Adelgunde, Benigna, Margareta, Deodat, Theresia, Balthasar.



