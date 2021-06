Unter Sonntag, 20. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1336: Papst Benedikt XII. reformiert mit der Bulle "Summi magistrati" den Benediktinerorden.

1791: König Ludwig XVI. und Königin Marie-Antoinette fliehen vor der Revolution aus Paris, werden aber erkannt und zurückgebracht.

1841: Eröffnung der Eisenbahnlinie Wien - Wr. Neustadt (Wien-Raaber-Bahn).

1866: Italien erklärt Österreich den Krieg.

1921: Bei einer Schlagwetterexplosion auf der Zeche Mont Cenis in Herne kommen 85 Bergleute ums Leben.

1926: Ein Volksentscheid über die Enteignung der deutschen Fürstenvermögen scheitert wegen zu geringer Beteiligung.

1966: In Düsseldorf wird der "Kirmesmörder" Jürgen Bartsch verhaftet, der 19-Jährige gesteht vier Morde an kleinen Buben.

1991: Nach dem Wahlsieg der indischen Kongresspartei wird deren neuer Chef Narasimha Rao Ministerpräsident.

1991: Der Deutsche Bundestag beschließt, dass sein Sitz sowie jener der Bundesregierung von Bonn nach Berlin verlegt wird.

2001: Der pakistanische Militärmachthaber General Pervez Musharraf übernimmt zwanzig Monate nach seiner Machtergreifung auch das Präsidentenamt.

2006: US-Präsident George W. Bush trifft zur Teilnahme am EU/USA-Gipfel in Wien ein. Der Besuch steht im Zeichen drakonischer Sicherheitsmaßnahmen. 15.000 Menschen demonstrieren gegen Bush.

2011: Nach monatelangen Debatten einigt sich die EU auf einen neuen Krisenfonds für marode Euroländer. Der Rettungsfonds ESM soll 2013 dauerhaft eingerichtet werden und eine Kapitalbasis von 700 Milliarden Euro haben.



Geburtstage: Marceline Desbordes-Valmore, frz. Lyrikerin (1786-1859); Sir Frederick Hopkins, brit. Biochemiker; Nobelpreis 1929 (1861-1947); Paul Lüth, dt. Mediziner und Publizist (1921-1986); Martin Landau, US-Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor (1931-2017); Ulf Merbold, dt. Physiker und Astronaut (1941); Marian Lupu, mold. Politiker; 2005-2009 und wieder seit 2011 Parlamentspräsident (1966).

Todestage: Emmanuel Joseph Graf Sieyès, franz. Revolutionär und Politiker (1748-1836); Georges Lemaître, belg. Theologe/Astrophysiker; gilt als Begründer der Urknalltheorie (1894-1966); Paul Pranger, öst. Schauspieler (nach anderen Angaben 29. 6.) (1888-1961); Richard Eybner, öst. Schauspieler (1896-1986); Benoîte Groult, frz. Schriftstellerin (1920-2016).

Namenstage: Adalbert, Florentina, Silverius, Adelgunde, Benigna, Margareta, Deodat, Theresia, Balthasar.