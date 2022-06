20. Juni 1992: Das Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas verhängt den Kriegszustand über die ehemalige jugoslawische Republik

Unter Montag, 20. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1397: In der Kalmarer Union werden Dänemark, Schweden-Finnland und Norwegen-Island vereinigt.

1667: Nach 18-tägigem Konklave wird Kardinal Giulio Rospigliosi als Clemens IX. zum Nachfolger von Papst Alexander VII. gewählt.

1837: Königin Victoria I. besteigt nach dem Tod ihres Onkels Wilhelm IV. den englischen Thron.

1942: Auf der Krim nehmen deutsche Truppen das letzte starke Fort im Norden der Festung Sewastopol, in Nordafrika besetzen sie Bir-el-Gubi und Bardika.

1967: In Houston wird der Schwergewichtsboxer Muhammad Ali alias Cassius Clay wegen Verstoßes gegen das Wehrdienstgesetz zu fünf Jahren Gefängnis und 10.000 Dollar Geldstrafe verurteilt.

1972: Der ÖIAG-Vorstand beschließt, mit 1. Jänner 1973 die VÖEST mit der Alpine zu verschmelzen, sowie die Böhler- und die Schoeller-Bleckmann-Werke dem fusionierten Unternehmen als Tochtergesellschaften anzugliedern - die "große Stahllösung".

1977: In Israel wird der ehemalige Irgun-Untergrundkämpfer Menachem Begin neuer Ministerpräsident. Begin war verantwortlich für den Sprengstoffanschlag auf das "King David Hotel" 1946 in Jerusalem, bei dem 91 Menschen ums Leben kamen.

1992: Als erste ehemalige sowjetische Republik schafft Estland den Rubel ab und führt mit der estnischen Krone eine eigene Währung ein.

1992: Das Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas verhängt den Kriegszustand über die ehemalige jugoslawische Republik.

1997: Die amerikanische Zigarettenindustrie verpflichtet zur Zahlung von 385,5 Milliarden Dollar, die für Kampagnen gegen das Rauchen und die Behebung der gesundheitsschädlichen Folgen verwendet werden sollen.

1997: Der ehemalige langjährige spanische Regierungschef Felipe González legt den sozialistischen Parteivorsitz zurück.

2007: Die France Telekom-Mobilfunktochter Orange und der ungarische Finanzinvestor Mid Europa Partners (früher: EMP Europe) kaufen zu 100 Prozent den drittgrößten österreichischen Handynetzbetreiber One. Der Kaufpreis liegt bei 1,4 Mrd. Euro. Zwei weitere Bieter, die ägyptische Orascom und die russische Alpha Group, waren bereits vor der Auktion ausgeschieden.

2007: In Mitteleuropa kommt es in den folgenden drei Tagen zu schweren Unwettern. In Österreich erreicht der Sturm bis zu 140 km/h. Drei Menschen sterben wegen herumfliegender Teile und umstürzender Bäume. Die Schäden sind hoch, in manchen Gegenden wird fast die gesamte Ernte durch Hagel zerstört.



Geburtstage: Kurt Schwitters, dt. Maler/Schriftsteller (1887-1948); Sergei Tretjakow, russ.-sowj. Schriftst. (1892-1939); Ferry Radax, öst. Filmregisseur/Kameramann (1932-2021); Brian Wilson, US-Musiker (Beach Boys) (1942); John Goodman, US-Komiker und Schauspieler (1952); Nicole Kidman, austral. Schauspielerin (1967).

Todestage: Willem Barents, niederl. Seefahrer (um 1500-1597); Erwin Chargaff, US-Biochemiker und Schriftsteller öst. Herkunft (1905-2002); Benjamin "Bugsy" Siegel, US-Gangster (1906-1947).

Namenstage: Adalbert, Florentina, Silverius, Adelgunde, Benigna, Margareta, Deodat, Theresia, Balthasar.