Unter Sonntag, 20. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1557: Salzburg erhält seine erste Buchdruckerei.

1602: Die Ostindische Kompanie der Niederlande nimmt die weltweit erste Ausgabe von Aktien (Anteilscheine) vor.

1617: Der spanische König Philipp III. verzichtet auf Erbansprüche in Österreich.

1672: In Südchina beginnt der Aufstand der Heerführer Wu Sangui, Shang Kexi und Geng Zhongming gegen den Mandschu-Kaiserhof in Peking; die Rebellion wird erst nach acht Jahren von Kaiser Kangxi (Kang-hsi) niedergeschlagen.

1787: In Frankreich spricht die zur Behebung der Finanzkrise einberufene Notabelnversammlung dem königlichen Finanzminister Charles Alexandre Vicomte de Calonne das Misstrauen aus, worauf dieser von König Ludwig XVI. entlassen wird.

1927: Inbetriebnahme der Seilbahn auf den 1064 m hohen Pfänder in Vorarlberg.

1932: Das Luftschiff "Graf Zeppelin" nimmt den Linienverkehr nach Südamerika auf.

1932: Erstaufführung der Neufassung der komischen Oper "Die Welt auf dem Monde" von Joseph Haydn in Schwerin. Neufassung von Mark Lothar; Uraufführung am 3. August 1777.

1957: Die ägyptische Regierung gibt den 1956 verstaatlichten Suezkanal nach erfolgreicher Räumung für Schiffe über 2000 Tonnen frei.

1977: Die Verfassung des neuen Schweizer Kantons Jura wird durch Volksabstimmung angenommen.

1987: In Rom wird der Luftwaffengeneral Licio Giorgieri von Terroristen erschossen.

1997: Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Boris Jelzin und US-Präsident Bill Clinton in Helsinki.

2007: Der ehemalige Leibwächter von BZÖ-Chef Peter Westenthaler wird in der "Prügelaffäre" der orangen Wahlnacht wegen Nötigung und Körperverletzung zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt.



Geburtstage: John Haswell, brit.-öst. Ingenieur, Erfinder und Lokomotiv-Konstrukteur (1812-1897); Karin Michaelis, dän. Schriftstellerin und Autorin (1872-1950); René Coty, frz. Staatspräsident 1954-59 (1882-1962); Paul Schebesta, öst. Ethnologe (1887-1967); Carl Reiner, US-Schauspieler/Filmregisseur (1922-2020); Jürgen Warnke, dt. Politiker (1932-2013); Helmut Recknagel, ehem. dt. Skispringer (1937); Hassan Ibn Talal, jord. Prinz (1947); Theresa Russell, US-Schauspielerin (1957); Spike Lee, US-Filmregisseur (1957); Balázs Ekker, ungar. Profitänzer (1977).

Todestage: Walter Boveri, schwz. Industrieller (1894-1972); Sir Victor S. Pritchett, brit. Schriftsteller (1900-1997); David Rockefeller, US-Bankier (1915-2017); Charles Wright Mills, US-Soziologe (1916-1962); Rita Streich, öst. Koloratursopranistin (1920-1987).

Namenstage: Irmgard, Wolfram, Hubert, Nicetas, Eberhard, Ruprecht, Claudia, Deogratias.