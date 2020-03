Unter Freitag, 20. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1415: König Sigismund verhängt die Reichsacht über Herzog Friedrich IV. von Habsburg, weil dieser dem Gegen-Papst Johannes XXIII. zur Flucht von Konstanz nach Schaffhausen verholfen hat.

1815: Auf dem Wiener Kongress wird eine Erklärung über die Neugestaltung der Schweiz verabschiedet. Darin wird die Gewährleistung der immerwährenden Neutralität in Aussicht gestellt und der Bestand der 19 Kantone garantiert.

1890: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. nimmt das Rücktrittsgesuch von Reichskanzler Otto von Bismarck entgegen, der damit die Konsequenzen aus seinem persönlichen Gegensatz zu dem jungen Monarchen zog.

1920: Nach dem Zusammenbruch des rechtsradikalen "Kapp-Putsches" kehrt die deutsche Regierung mit Reichspräsident Friedrich Ebert an der Spitze nach Berlin zurück.

1925: In China wird General Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi) durch einen Putsch zum eigentlichen Machthaber innerhalb der Staatspartei Kuomintang nach dem Tod des Republik-Gründers Sun Yat-sen.

1940: In Berlin hat der Film "Stern von Rio" mit der kurz zuvor an einer Lungenentzündung gestorbenen österreichischen Schauspielerin und Tänzerin La Jana (eigtl. Henriette Hiebel) Premiere.

1995: Giftgashölle in Tokios U-Bahn: Bei einem Attentat der japanischen Aum-Sekte mit Sarin sterben zwölf Menschen, annähernd 3.800 werden zum Teil schwer verletzt. Die von Shoko Asahara angeführte Endzeiterwartungssekte Aum Shinri Kyo ("Höchste Wahrheit") hat zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise zehntausend Mitglieder in Japan.

2000: Die neu ernannte österreichische Regierungsbeauftragte für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter des Naziregimes, Maria Schaumayer, trifft in Washington mit US-Vize-Finanzminister Stuart Eizenstat zusammen.

2005: Die EU-Finanzminister einigen sich auf die Reform des Euro-Stabilitätspaktes, die eine Lockerung der Auflagen des Regelwerks bringt. Künftig können die Euro-Staaten mehr Schulden machen, ohne fürchten zu müssen, als Defizitsünder angeprangert zu werden. Bestimmte Faktoren sollen bei der Bewertung eines Staatsdefizits mindernd berücksichtigt werden.

2005: Der Norweger Björn Einar Romören stellt beim Skifliegen in Planica einen neuen Weltrekord auf: 239,0 Meter.

2010: Ö3 und das Rote Kreuz starten die "Team Österreich Tafel" mit dem Ziel, Armutsbetroffenen verlässlich und nachhaltig zu helfen. Unter dem Motto "Sammeln statt vergammeln, verwenden statt verschwenden" sammeln die ehrenamtlichen Helfer Woche für Woche einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel ein. Diese Überschuss-Lebensmittel werden dann unmittelbar an Bedürftige ausgegeben.

2015: Der Jemen wird erstmals von Anschlägen des IS erschüttert. Bei Selbstmordattentaten auf mehrere Moscheen in der Hauptstadt Sanaa werden 142 Menschen getötet. Die betroffenen Moscheen werden von Anhängern der schiitischen Houthi-Miliz besucht.



Geburtstage: Ovid, röm. Dichter (43 v. Chr.- ca. 18 n.Chr.); Abdul Hamid I., osman. Sultan (1725-1789); Friedrich Hölderlin, dt. Dichter (1770-1843); Rudolf Kirchschläger, öst. Staatsmann, 5. Bundespräsident der Zweiten Republik 1974-86 (1915-2000); Swjatoslaw Richter, russ. Pianist (1915-1997); William Hurt, US-Schauspieler (1950); Bernhard Hoecker, dt. Kabarettist (1970); Isolde Kostner, südtirol. Skirennläuferin (1975); Hans Petter Buraas, norweg. Skirennläufer (1975).

Todestage: Constant Troyon, frz. Maler (1810-1865); George Curzon, Marquess of Kedlestone, brit. Politiker (1859-1925); Maurice Cloche, frz. Filmregisseur (1907-1990); Baron Victor Rothschild, brit. Bankier, Naturwissenschafter und Politiker (1910-1990); Lew Jaschin, russ. Fußballer (1929-1990).

Namenstage: Irmgard, Wolfram, Hubert, Nicetas, Eberhard, Ruprecht, Claudia, Deogratias.

Quelle: SN