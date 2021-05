Unter Donnerstag, 20. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1506: Christoph Kolumbus (Cristóbal Colón), Entdecker Amerikas, stirbt in Valladolid.

1631: Dreißigjähriger Krieg: Nach mehrmonatiger Belagerung stürmen und plündern die Truppen der Katholischen Liga unter Johann Graf von Tilly Magdeburg. Die mit den Schweden verbündete Stadt wird fast vollständig niedergebrannt.

1751: Ein Erdbeben an der Westküste der japanischen Hauptinsel Hondo fordert 16.500 Tote.

1916: Deutsche Truppen besetzen den "Toten Mann", eine Doppelhöhe bei Verdun.

1921: Deutschland und China schließen einen Friedensvertrag und nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf.

1931: Eine Hilfsexpedition findet den Leiter der deutschen Grönlandexpedition, Alfred Wegener, den Entdecker der Kontinentalverschiebung, im Inlandeis tot auf.

1936: Nach dem Sieg der Volksfront bei den französischen Parlamentswahlen tritt Ministerpräsident Albert Sarraut zurück, bleibt aber auf Ersuchen von Staatspräsident Albert Lebrun bis Juni im Amt.

1941: Deutsche Fallschirmeinheiten springen über Kreta ab, gleichzeitig werden Gebirgstruppen abgesetzt. Es folgen schwere Kämpfe mit britischen Truppen bis zur vollständigen Eroberung der griechischen Insel.

1956: Über dem Bikini-Atoll im Südpazifik zünden die Amerikaner ihre erste mit dem Flugzeug einsetzbare Wasserstoffbombe.

1961: In Evian am Genfer See beginnen die mehrmals verschobenen französisch-algerischen Friedensverhandlungen, die 1962 zur Unabhängigkeit Algeriens führen.

1961: Hans Werner Henzes Oper "Elegie für junge Liebende" wird in Schwetzingen uraufgeführt.

1966: Der Film "Der junge Törless" von Volker Schlöndorff, nach dem Roman von Robert Musil, mit dem 15-jährigen Mathieu Carrière in der Hauptrolle, hat in Deutschland Premiere.

1996: Der Irak und die Vereinten Nationen einigen sich auf ein Abkommen, das dem Irak nach fast sechs Jahren wieder Erdölverkäufe gestattet.

2006: Das weltweit größte Projekt zur Wasserkraftgewinnung, der umstrittene Drei-Schluchten-Staudamm am chinesischen Jangtse-Fluss, wird nach 13 Jahren Bauzeit offiziell vollendet.



Geburtstage: John Stuart Mill, brit. Nationalökonom (1806-1873); Emil Berliner, amer.-dt. Erfinder (Grammofon) (1851-1929); Władisław Sikorski, poln. General und Politiker (1881-1943); Max Euwe, niederl. Schach-Weltmeister (1901-1981); Giuseppe Siri, ital. Kardinal (1906-1989); Wolfgang Borchert, dt. Schriftsteller (1921-1947); Marga Hubinek, öst. Politikerin (ÖVP) (1926-2016); Dieter Waldmann, dt. Dramatiker (1926-1971); Georgios Vassiliou, zypr. Politiker (1931); Cher, US-Schauspielerin und Sängerin (1946); Renate Langer, ehem. dt. Schauspielerin (1956); Iker Casillas, ehem. span. Fußballtorwart (1981).

Todestage: Pilgrim, Bischof von Passau (um 920-991); Christoph Kolumbus, genuesischer Seefahrer (1451-1506); Clara Schumann, dt. Pianistin und Komponistin (1819-1896); Sir Max Beerbohm, brit. Karikaturist und Parodist (1872-1956); Emil Frey, schweiz. Pianist (1889-1946); Adi Pinter, öst. Fußballtrainer (1948-2016).

Namenstage: Elfriede, Bernhardin, Valeria, Roland, Anastasius, Pilgrim, Saturnina, Ulrich.