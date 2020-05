Unter Mittwoch, 20. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

325: Kaiser Konstantin der Große eröffnet in Nicäa das erste Ökumenische Konzil, auf dem der Arianismus verdammt und der "Osterfeststreit" beigelegt wird: Ostern wird am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert.

1875: In Paris schließen 17 Staaten die Internationale Meterkonvention.

1900: In Paris beginnen die zweiten Olympischen Spiele der Neuzeit. Im Mittelpunkt steht die Leichtathletik.

1910: Nach Ausbruch der Revolution in Nicaragua besetzen US-Truppen das mittelamerikanische Land, um die Interessen der dort etablierten amerikanischen Firmen zu schützen. Die militärische Präsenz der USA in Nicaragua dauert bis 1933.

1920: Der mexikanische Präsident Venustiano Carranza fällt einem Attentat zum Opfer.

1940: Die deutschen Truppen erreichen die französisch-belgische Kanalküste.

1960: Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow versichert, dass der Status quo in Berlin bis zu einem neuen Gipfeltreffen nicht angetastet wird.

1960: Der Spielfilm "La Dolce Vita" von Federico Fellini erhält die "Goldene Palme" der Filmfestspiele in Cannes.

1965: Bei einem Flugzeugabsturz in der Wüste nahe Kairo verlieren 119 Menschen das Leben.

1970: Der Chefideologe der französischen KP, Roger Garaudy, wird aus der Partei ausgeschlossen.

1970: Nach nur vierwöchiger Amtszeit tritt Landwirtschaftsminister Johann Öllinger zurück. Bundeskanzler Bruno Kreisky hatte den Kärntner in die SPÖ-Minderheitsregierung geholt, ohne über dessen NS-Vergangenheit unterrichtet gewesen zu sein. Neuer Landwirtschaftsminister wird (am 22.) Oskar Weihs, ebenfalls ein ehemaliges NSDAP-Mitglied.

1985: Auf dem Genfer Flughafen werden drei Israelis gegen etwa 400 Palästinenser und Libanesen ausgetauscht, weitere 605 Palästinenser werden im Nahen Osten freigelassen, 153 werden von den Israelis nach Syrien und Libanon abgeschoben.

1985: Nach sieben Jahren finden in Moskau wieder Handelsgespräche zwischen den USA und der Sowjetunion statt.

1990: Bei den rumänischen Parlaments- und Präsidentenwahlen erringen der Übergangspräsident Ion Iliescu und seine Front zur Nationalen Rettung einen klaren Sieg.

1995: Die Kunsthalle Krems, mit 3.000 Quadratmetern Österreichs größte museale Ausstellungsfläche, wird eröffnet. Adolf Krischanitz hat die Alte Tabakfabrik umgebaut und adaptiert.

2015: Die Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS) übernimmt die Kontrolle über die antike syrische Stadt Palmyra. Der IS zerstört in der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Stadt - wie schon in anderen historischen Stätten im Irak - antike Bauwerke und richtet ein Massaker an.



Geburtstage: Pietro Bembo, ital. Kardinal/Dichter (1470-1547); Georg Gottfried Gervinus, dt. Historiker (1805-1863); Eduard Buchner, dt. Chemiker; Nobelpreis 1907 (1860-1917); Arthur Korn, dt. Physiker (Bildtelegrafie) (1870-1945); Moshe Dayan, isr. General/Politiker (1915-1981); Hephzibah Menuhin, US-Pianistin (1920-1980); Anton Zeilinger, öst. Quantenphysiker (1945).

Todestage: Venustiano Carranza, mex. Staatspräsident (nach anderen Angaben 21. 5.) (1859-1920); Jean-Pierre Rampal, frz. Flötist (1922-2000).

Namenstage: Elfriede, Bernhardin, Valeria, Roland, Anastasius, Pilgrim, Saturnina, Ulrich.



Quelle: SN