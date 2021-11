Unter Samstag, 20. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1531: Der Zweite Kappeler Landfriede zwischen den Katholiken und Zürich stoppt die Ausbreitung der Reformation in der deutschsprachigen Schweiz. Im Kappeler Krieg war der Reformator Ulrich Zwingli gefallen. In Genf kann sich die Reformation behaupten; die Stadt wird zum Zentrum des Calvinismus.

1541: Genf erhält eine von dem Reformator Johann Calvin ausgearbeitete Verfassung.

1811: Der Fabrikant Friedrich Krupp gründet in Essen mit seinen Teilhabern, den Brüdern Kechel, ein Gusseisenwerk "zum Zwecke der Verfertigung des englischen Gussstahls und aller daraus resultierenden Fabrikate".

1906: Max Reinhardt inszeniert an den Berliner Kammerspielen die Tragödie "Frühlings Erwachen" und verhilft damit dem Dramatiker Frank Wedekind zum künstlerischen Durchbruch.

1926: Gerhart Hauptmanns Drama "Dorothea Angermann" wird gleichzeitig in Wien, München und Leipzig und an weiteren deutschsprachigen Bühnen uraufgeführt.

1966: In New York wird das Musical "Cabaret" von John Kander und Fred Ebb uraufgeführt.

1966: Bei Landtagswahlen in Bayern kommt die rechtsextremistische NPD auf einen Stimmenanteil von 7,4 Prozent und stellt 15 Abgeordnete.

1986: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt in New York ein weltweites Programm zur Aids-Bekämpfung vor.

2001: Bei den Parlamentswahlen in Dänemark erleiden die regierenden Sozialdemokraten eine schwere Niederlage.

2006: Bei einem Amoklauf in einer Schule in Emsdetten im Münsterland verletzt ein ehemaliger 18-jähriger Schüler 37 Menschen und tötet sich anschließend selbst.

2011: Der bisherige konservative Oppositionsführer Mariano Rajoy wird neuer spanischer Ministerpräsident und löst damit den Sozialisten José Luis Rodríguez Zapatero in seinem Amt ab.



Geburtstage: Karl Ritter von Frisch, öst. Zoologe und Verhaltensforscher, Nobelpreis 1973 (1886-1982); David "Chim" Seymour, US-Fotograf (1911-1956); Bohdan Drozdowski, poln. Autor (1931-2013); Don DeLillo, US-Schriftsteller (1936); Bo Derek (eigtl. Mary Cathleen Collins), US-Schauspielerin (1956); Olli Dittrich, dt. Komiker (1956); Klaus Nüchtern, öst. Journalist (1961); Werner Kogler, öst. Politiker (Grüne) (1961).

Todestage: Jakob Julius David, öst. Schriftsteller (1859-1906); Trofim Denissowitsch Lyssenko, sowj. Agronom (1898-1976); Robert Altman, US-Regisseur/-Filmproduzent (1925-2006); Konstantinos Stephanopoulos, griech. Polit.; Staatspräsident 1995-2005 (1926-2016).

Namenstage: Edmund, Bernhard, Bernward, Felix, Humbert, Korbinian, Silvester, Franz Xaver, Benno, Gregor.