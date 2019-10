Unter Sonntag, 20. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1879: Der Leseraum des Britischen Museums in London erhält als erste Bibliothek der Welt eine elektrische Beleuchtung.

1889: Bei der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns naturalistischem Schauspiel "Vor Sonnenuntergang" kommt es im Berliner Lessing-Theater zu schweren Tumulten.

1904: Bolivien und Chile ersetzen ihren nach dem Krieg 1890 geschlossenen Waffenstillstand durch einen Friedensvertrag.

1924: Nach mehreren Regierungskrisen wird der deutsche Reichstag, der erst im Mai gewählt worden war, von Reichspräsident Friedrich Ebert aufgelöst. (Aus den Neuwahlen im Dezember gehen die Sozialdemokraten mit 26 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervor.)

1934: Die regimefeindlichen deutschen Protestanten verkünden auf der Bekenntnissynode der Bekennenden Kirche in Berlin-Dahlem das kirchliche Notrecht gegen die NS-Diktatur.

1939: Erster Abtransport österreichischer Juden aus Wien. Der Transport geht vom Aspang-Bahnhof in die Sumpfgebiete südlich von Lublin in Polen.

1944: "Reichsstatthalter" Baldur von Schirach erklärt nach seiner Rückkehr aus dem "Führerhauptquartier", dass Wien wie von Hitler befohlen "bis zum letzten Stein" zu verteidigen sei.

1944: Die jugoslawische und serbische Hauptstadt Belgrad wird von Partisanenverbänden und sowjetischen Truppen befreit.

1949: Die katholischen Bischöfe der Tschechoslowakei protestieren gegen die kommunistische Kirchengesetzgebung und gegen die Internierung von Hunderten von Geistlichen in Arbeitslagern.

1954: Mit großem Erfolg hat in New York das Musical "Peter Pan" von Mark Charlap und Jule Styne nach dem gleichnamigen Märchenspiel von James Matthew Barrie am Broadway Premiere.

1954: In Finnland bildet der Führer der Bauernpartei, der spätere langjährige Staatspräsident Urho Kaleva Kekkonen, eine neue Regierung.

1964: Die "Rolling Stones" haben ihren ersten großen Auftritt im Pariser Musiktempel "Olympia".

1969: Der Versuch Israels und der USA, die Wahl Syriens in den UNO-Sicherheitsrat zu verhindern, schlägt fehl.

1974: In einer Volksabstimmung verwerfen die Schweizer eine Initiative, deren Ziel die Ausweisung von einer halben Million im Land lebender Ausländer war.

1979: Die erste österreichische Moschee, von Saudi-Arabien finanziert, und das angeschlossene Islamische Zentrum werden nahe der Wiener UNO-City in Floridsdorf eingeweiht. Der Kuppeldurchmesser beträgt 20 Meter. Der Grundstein war bereits 1968 gelegt worden.

1999: Der gemäßigte Moslemführer Abdurrahman Wahid wird zum Präsidenten Indonesiens gewählt.

2004: Der israelische Präsident Moshe Katzav und Bundespräsident Heinz Fischer gedenken im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen der Opfer des Nationalsozialismus. Katzav erklärt im Rahmen seines dreitägigen Österreich-Besuches (19. - 21. Oktober), dass es auch 60 Jahre nach dem Holocaust schwer sei, zu begreifen, was damals geschehen ist. Die "Todestreppe" und der "Steinbruch" seien Zeichen für "grausamste Verbrechen". Fischer bezeichnet Mauthausen als "Symbol der Trauer und der Verzweiflung" sowie als "Ort des Gedenkens".

2009: Aus für Quelle: Der einst größte deutsche Versandhändler ist nach 82 Jahren am Ende. Die Suche nach einem Käufer für das defizitäre Deutschland-Geschäft scheitert. Im November folgt auch die Österreich-Tochter. Über sie wird am 16. November der Konkurs eröffnet. Von der Pleite sind rund 2.000 Menschen betroffen.



Geburtstage: Arthur Rimbaud (eigtl. Jean Nicolas Arthur Rimbaud), frz. Lyriker (1854-1891); Charles Edward Ives, amer. Komponist (1874-1954); Mila Kopp (eigtl. Emilie K.), dt. Schauspielerin (1904-1973); Monique Haas, frz. Pianistin (1909-1987); Michiko Shoda, Kaiserin von Japan (Gemahlin von Kaiser Akihito) (1934).

Todestage: Emil Schlagintweit, dt. Orientalist (1835-1904); Alexander Gorski, russ. Tänzer (1871-1924); Herbert Hoover, 31. Präsident der USA (1874-1964); Werner Krauss, öst. Schauspieler und Ifflandring-Träger (1884-1959); Carl Ferdinand Cori, öst.-US-Biochemiker; Nobelpreis 1947 (1896-1984); Burt Lancaster, US-amer. Schauspieler (1913-1994); René Burri, schwz. Fotograf (1933-2014); John Lynch, irischer Politiker (1917-1999); Sergej Bondartschuk, russ. Filmregisseur (1920-1994); Oscar de la Renta, US-dominikan. Designer (1932-2014).

Namenstage: Wendelin, Vitalis, Adeline, Felizian, Irina, Andreas, Martha, Irene, Ira, Iris, Sergius.

Quelle: SN