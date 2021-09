Unter Montag, 20. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1866: Preußen annektiert Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt am Main, die im preußisch-österreichischen Krieg mit Österreich verbündet waren.

1896: Das erste Motorradrennen der Welt wird veranstaltet. Die Strecke führt von Paris nach Nantes und zurück.

1916: Österreichisch-ungarische Truppen erobern an der Karpatenfront Petrozsény und besetzen den Szurduk-Pass.

1931: Das britische Pfund wird vom Gold gelöst und abgewertet.

1941: Im Süden der Ostfront erreichen deutsche Truppen das Asowsche Meer, die deutsche 17. Armee nimmt Krasnograd.

1946: In Cannes findet erstmals das Festival International du Film statt - Ehrengast: Sophia Loren.

1946: In einem isländisch-amerikanischen Abkommen wird der Abzug der US-Truppen aus Island vereinbart.

1951: Das Interzonen-Handelsabkommen (Berliner Abkommen), das die Grundlage des innerdeutschen Handels bildet, tritt in Kraft.

1951: Der Schweizer Ständerat lehnt erneut das Frauenstimmrecht ab.

1951: Die Aufnahme Griechenlands und der Türkei in den Nordatlantikpakt (NATO) wird gebilligt.

1961: Der Leipziger Kulturphilosoph Ernst Bloch entschließt sich, von einem Urlaub in der Bundesrepublik nicht in die DDR zurückzukehren.

1981: 5.000 Erkrankungen durch Muschelvergiftung in Spanien.

2001: US-Präsident George W. Bush fordert alle Staaten auf, im Krieg gegen den Terrorismus Stellung zu beziehen. Jedes Land, das Terroristen Schutz gewähre, werde als Feind betrachtet.

2006: Nach mehreren Ländern in Europa wird auch in Österreich gentechnisch veränderter Reis gefunden. Bei den positiv getesteten Lebensmitteln handelt es sich um zwei Langkornreis-Produkte aus den USA, die Spuren von nicht zugelassenen LL601 Reis enthalten, sowie um Reisnudeln aus China, die mit BT63 verunreinigt sind.

2006: Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) sorgt für Aufregung im Wahlkampf, als er meint, bei der hohen Anzahl an schwarzen Ministerinnen müssten die "Feministinnen" vor ihm eigentlich "flach liegen".



Geburtstage: Richard Steidle, öst. Politiker (1881-1940); Rudolf August Oetker, dt. Unternehmer (1916-2007); Wolfgang Gruner, dt. Kabarettist (1926-2002); Philipp Vandenberg, dt. Schriftsteller (1941); Elisabeth Max-Theurer, öst. Dressurreiterin, Olympiasiegerin 1980 (1956); Jon Bernthal, US-Schauspieler (1976).

Todestage: Raimu, frz. Schauspieler (1883-1946); Georgios Seferis, neugriech. Lyriker; Nobelpreis 1963 (1900-1971); Paul Erdös, US-Mathematik-Genie (1913-1996); Andrzej Munk, poln. Regisseur (1921-1961); Curtis Hanson, US-Filmregisseur (1945-2016).

Namenstage: Fausta, Eustachius, Friederike, Candida, Susanne, Philippine, Traugott, Pomposa.