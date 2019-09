Unter Freitag, 20. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1519: Der Portugiese Magellan ( Fernão de Magalhães), seit 1517 in spanischen Diensten, startet mit fünf Schiffen vom Hafen San Lucar zu einer Fahrt um die Südspitze des amerikanischen Kontinents, auf der Suche nach einer Westpassage nach Indien. Einem seiner Schiffe gelingt die Rückreise von den Philippinen und damit die erste Weltumsegelung.

1819: Der Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt billigt die "Karlsbader Beschlüsse" zur Unterdrückung nationaler und liberaler Bewegungen.

1884: Nach vier Jahren Bauzeit wird die Arlbergbahn zwischen Innsbruck und Bludenz durch Kaiser Franz Joseph I. offiziell eröffnet.

1904: Mit der Flugmaschine "Flyer 2" gelingt den Brüdern Wright der erste Rundflug.

1914: Bei der Beschießung der Stadt Reims durch die Deutschen wird die Kathedrale - Krönungskirche der französischen Könige - schwer beschädigt.

1939: In Polen wird den deutschen Truppen nur noch in Warschau, Modlin und auf Hela Widerstand geleistet. Sowjettruppen besetzen Grodno, Kowel und Lemberg. Zwischen der deutschen und der sowjetischen Regierung wird die "Demarkationslinie" in Polen festgelegt.

1944: Nach der Verschleppung von König Leopold III. nach Deutschland überträgt das belgische Parlament dem Bruder des Monarchen, Prinz Charles, die Regentschaft.

1944: In Lothringen muss Lunéville von den deutschen Truppen aufgegeben werden.

1954: Die vom chinesischen Volkskongress angenommene neue Verfassung der Volksrepublik tritt in Kraft. Mao Zedong (Mao Tse-tung) wird in der Funktion des Staatsoberhauptes bestätigt.

1969: In Limeil bei Paris gelingt die erste Kernfusion mit einem Laserstrahl.

1974: In Hamburg wird die höchste deutsche Straßenbrücke, die Köhlbrandbrücke, von Bundespräsident Walter Scheel eingeweiht.

1974: In Mosambik wird von der Befreiungsbewegung FRELIMO eine Übergangsregierung gebildet.

1979: Kaiser Jean-Bédel Bokassa von Zentralafrika wird mit französischer Hilfe gestürzt.

1984: Ein Bombenanschlag auf ein Nebengebäude der Beiruter US-Botschaft fordert 23 Tote und 60 Verletzte.

1999: Raissa Gorbatschowa, Gattin des letzten sowjetischen Staatspräsidenten, stirbt an Leukämie.

1999: Eine internationale Friedenstruppe unter australischem Oberkommando landet in Osttimor, um dem Morden der pro-indonesischen Milizen ein Ende zu bereiten.



Geburtstage: Dagmar Altrichter, dt. Schauspielerin (1924-2010); Hans von Borsody, dt.-öst. Schauspieler (1929-2013); Vittorio Taviani, ital. Filmregisseur (1929); Kurt Kren, öst. Filmemacher (1929-1998); Sophia Loren, ital. Filmschauspielerin (1934).

Todestage: Adolf Bäuerle, (eigtl. Johann Andreas B.), öst. Schriftsteller u. Journalist; 1806 Gründung der "Wiener Theaterzeitung" (nach anderen Angaben 19. 9.) (1786-1859); Heinrich Hoffmann, dt. Schriftsteller; "Struwwelpeter" (1809-1894); Ludvík Svoboda, tschechoslowak. Politiker (1895-1979); Willy Millowitsch, dt. Volksschauspieler, Sänger und Theaterleiter (1909-1999); Brian Clough, engl. Fußballtrainer (1935-2004).

Namenstage: Fausta, Eustachius, Friederike, Candida, Susanne, Philippine, Traugott, Pomposa.

Quelle: SN