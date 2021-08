Unter Samstag, 21. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1911: Leonardo da Vincis Gemälde "Mona Lisa" wird aus dem Pariser Louvre gestohlen. 1913 taucht es in Florenz wieder auf. Der später gefasste Dieb wollte mit seiner Tat die französischen Plünderungen während der napoleonischen Herrschaft in Italien rächen.

1926: Der griechische Diktator Pangalos wird durch einen Putsch des Generals Kondylis gestürzt.

1941: Hitler lehnt Vorschläge zur Einnahme Moskaus ab und befiehlt Angriffe auf die Krim und den Kaukasus.

1956: Inbetriebnahme der zwei UKW-Großsender Salzburg-Gaisberg.

1966: Weitere Massendemonstration der maoistischen "Roten Garden" in Peking. An insgesamt acht solchen Kundgebungen nehmen bis September mehr als 13 Millionen chinesische Jugendliche teil.

1971: In Bolivien stürzen rechtsgerichtete Offiziere unter Führung von Oberst Hugo Banzer die linksnationale Regierung von General Juan José Torres. Dieser bekommt freies Geleit ins Ausland, Banzer errichtet eine Militärdiktatur.

1986: Die sowjetische Atomenergiekommission legt ihren Tschernobyl-Untersuchungsbericht vor: Das Unglück wurde durch Fehler bei Turbinentests ausgelöst. Bis dahin 31 Tote, 135.000 Menschen wurden evakuiert.

1991: Der Staatsstreich in der Sowjetunion bricht schon nach kurzer Zeit zusammen, die Mitglieder des sogenannten "Notstandskomitees" unter Leitung von Vizepräsident Janajew werden festgenommen; Innenminister Pugo entzieht sich durch Selbstmord der Verhaftung. Präsident Gorbatschow kehrt nach Moskau zurück.

1991: In Riga nimmt das lettische Parlament die Unabhängigkeitserklärung der baltischen Republik an.

1996: In London wird mit der Aufführung von William Shakespeares "Die beiden Veroneser" das originalgetreu nachgebaute Globe-Theatre nach 383 Jahren wieder in Betrieb genommen. Die offizielle Premiere findet ein Jahr später statt.



Geburtstage: Carl Gegenbaur, dt. Anatom (1826-1903); Leonid Andrejew, russ. Erzähler (1871-1919); Isadore "Fritz" Freleng, US-Cartoonist (1906-1995); Felix Czeike, öst. Archivar (1926-2006); François Pinault, frz. Unternehmer u. Kunstsammler (1936); Usain Bolt, jamaik. Leichtathlet (Sprinter) (1986).

Todestage: Adam Ritter von Bartsch, öst. Kupferstecher (n.a.A. 20.8.) (1757-1821); Adolf Fick, dt. Physiologe (1829-1901); Oswald von Nell-Breuning, dt. Theologe (1890-1991); Wolfgang Hildesheimer, dt. Schriftsteller (1916-1991); Guido Schmidt-Chiari, öst. Bankdirektor (1932-2016).

Namenstage: Pius, Gracia, Adolf, Maximilian, Balduin, Johanna, Pia, Thaddäus, Hartwig, Josef.