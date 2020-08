Unter Freitag, 21. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1810: Der schwedische Reichstag wählt den französischen Marschall Jean-Baptiste Bernadotte, Fürst von Pontecorvo, zum Thronfolger.

1940: Der kommunistische Revolutionär und frühere sowjetrussische Kriegs- und Außen-Volkskommissar Leo Trotzki stirbt 60-jährig im mexikanischen Exil an den Folgen eines von Stalin in Auftrag gegebenen Eispickel-Attentats.

1945: Die japanische Besatzungsarmee in China kapituliert gegenüber Generalissimus Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi), dem Oberkommandierenden der chinesischen nationalistischen Streitkräfte.

1965: Rumänien erhält wenige Monate nach dem Amtsantritt des neuen KP-Chefs Nicolae Ceaușescu eine neue Verfassung. Statt "Volksrepublik" führt das Land nun die offizielle Bezeichnung "Sozialistische Republik".

1965: Die USA starten "Gemini V" mit zwei Astronauten an Bord. Sie stellen mit 120 Erdumkreisungen einen neuen Rekord auf.

1985: US-Präsident Reagan kündigt die Erprobung von Antisatelliten-Waffen an.

1985: Der erstmals wieder verliehene Kleist-Preis wird dem Schriftsteller und Filmregisseur Alexander Kluge zuerkannt.

2000: Nach dem Tod von 118 Seeleuten an Bord des Atom-U-Boots "Kursk" in der Barentssee wächst in Russland die Kritik an Präsident Putin, der es verabsäumt hatte, seinen Urlaub wegen der Katastrophe zu unterbrechen.

2010: Der deutsche Theater- und Filmregisseur Christoph Schlingensief stirbt im Alter von 49 Jahren in Berlin an Lungenkrebs. Er gehörte zu den bedeutendsten Regisseuren der Gegenwart und war immer wieder auch in Österreich tätig.



Geburtstage: Philipp II. August, König von Frankreich (1165-1223); Jean-Baptiste Greuze, frz. Maler (1725-1805); Helmut Graf von Zborowski, öst. Flugzeugingenieur (1905-1969); Sir Joshua Hassan, brit. Politiker (1915-1997); Gert von Paczensky, dt. Publizist (1925-2014); Maurice Pialat, frz. Filmregisseur (1925-2003); Prinzessin Margaret Rose von Großbritannien, gesch. Countess of Snowdon, Tochter von Georg VI. und Schwester von Elizabeth II. (1930-2002); René Alfons Haiden, öst. Bankier (1930); Florian Flicker, öst. Autor/Regisseur (1965-2014).

Todestage: Alexander von Hales, engl. Philosoph (zw. 1170 und 1185-1245); Julius Oppert, dt.-frz. Orientalist (nach anderen Angaben 20. 8.) (1825-1905); Leo Trotzki, russ.-sowj. Revolutionär (1879-1940); Anatole Fistoulari, brit.-russ. Dirigent (1907-1995); Subrahmanyan Chandrasekhar, US-amer. Astrophysiker ind. Herk. (1910-1995); Gustav "Bubi" Scholz, dt. Boxer (1930-2000); Christoph Schlingensief, dt. Regisseur und Aktionskünstler (1960-2010).

Namenstage: Pius, Gracia, Adolf, Maximilian, Balduin, Johanna, Pia, Thaddäus, Hartwig, Josef.

Quelle: SN