Unter Montag, 21. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1620: Die ersten 103 Ansiedler in Nordamerika, die sogenannten "Pilgerväter", verlassen ihr vor dem heutigen Plymouth in Massachusetts liegendes Schiff "Mayflower".

1900: In Berlin wird das Drama "Michael Kramer" von Gerhart Hauptmann uraufgeführt.

1925: In Moskau wird der Stummfilm "Panzerkreuzer Potemkin" von Sergej Eisenstein uraufgeführt.

1930: Der Salzburger Rundfunksender nimmt den Betrieb auf.

1940: Abschluss der von Hitler angeordneten Aussiedlungsaktion von Volksdeutschen aus der Südbukowina und der Dobrudscha.

1945: Regierungserklärung von Bundeskanzler Leopold Figl vor dem Nationalrat. Er legt ein Bekenntnis zu einem "freien und sozialen Österreich ab, das Frieden will".

1960: In Saudi-Arabien entlässt König Ibn Saud seinen Bruder Kronprinz Faisal aus dem Amt des Regierungschefs und bildet ein neues Kabinett, in dem er selbst den Vorsitz führt.

1975: In Wien wird eine OPEC-Konferenz von Terroristen unter Führung des aus Venezuela stammenden Ilich Ramírez Sánchez, genannt "Carlos", überfallen. Das sechsköpfige Terrorkommando nimmt elf Minister als Geiseln und entführt sie nach Algier, wo es sie freilässt. Drei Tote und drei Verletzte bei einer Schießerei im OPEC-Gebäude am Lueger-Ring.

2005: Zu 15 Jahren Haft wird eine Grazerin verurteilt. Sie hatte ihre beiden Söhne im Alter von 14 und 18 Jahren im Sommer mit einer Hacke erschlagen. Die Laienrichter entscheiden entgegen dem psychiatrischen Gutachten, dass die 45-Jährige zurechnungsfähig war.

2005: Der britische Pop-Star Elton John (58) und sein kanadischer Lebensgefährte David Furnish (43) heiraten. Sie gehören zu den ersten Schwulen in England und Wales, die nach der neuen Gesetzgebung am ersten möglichen Tag die Homoehe schlossen. Insgesamt treten fast 700 Paare vor die Standesbeamten.



Geburtstage: Leopold von Ranke, dt. Historiker (1795-1886); Oda Schaefer, dt. Schriftstellerin (1900-1988); Alicia Alonso, kuban. Tänzerin (1920-2019); Willy Fleckhaus, dt. Grafiker (1925-1983); Kalevi Sorsa, finn. Politiker (1930-2004); Frank Zappa, US-Rockmusiker (1940-1993); Thomas Hürlimann, schweiz. Schriftsteller (1950); Jeffrey Katzenberg, US-Filmproduzent (1950); Anke Engelke, dt. Schauspielerin (1965).

Todestage: Giovanni Boccaccio, ital. Dichter (um 1313-1375); Joseph Thaddäus Stammel, öst. Bildhauer (1695-1765); George S. Patton, US-General (1885-1945); Kurt Tucholsky, dt. Journalist/Schriftst. (1890-1935); Erik Bryggman, finn. Architekt (1891-1955); Medard Boss, schweiz. Psychotherapeut (1903-1990); Susi Weigel, öst. Kinderbuch-Illustratorin (1914-1990).

Namenstage: Richard, Ingomar, Anastasius, Thomas, Peter, Juliana, Kaspar, Johannes.

Quelle: SN