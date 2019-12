Unter Samstag, 21. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1879: Uraufführung des Schauspiels "Nora oder ein Puppenheim" von Henrik Ibsen im Königlichen Theater Kopenhagen.

1959: In Teheran heiratet der iranische Herrscher Schah Mohammed Reza Pahlevi nach seiner Scheidung von Kaiserin Soraya in dritter Ehe die 21-jährige Architekturstudentin Farah Diba.

1969: Die DDR veröffentlicht den Entwurf eines Vertrages über die deutsch-deutschen Beziehungen.

1974: Der 5,4 Kilometer lange Katschbergtunnel, von Eben im Pongau (Sbg.) bis nahe Rennweg (Ktn.), wird für den Verkehr freigegeben.

1974: Ein Lawinenunglück auf dem Kitzbüheler Steinbergkogel fordert neun Tote.

1989: Unruhen in Rumänien weiten sich zum Volksaufstand aus. Bei einer inszenierten Großkundgebung des Regimes in Bukarest werden während einer Ansprache von Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu Proteste laut.



Geburtstage: Thomas Müntzer, Theologe und Revolutionär (1489-1525); Jean Racine, frz. Dramatiker (1639-1699); Benjamin Disraeli, brit. Staatsmann (1804-1881); Siegfried Trebitsch, öst. Schriftsteller (1869-1956); Josef W. Stalin (eigtl. Dschugaschwili), sowj. Staatsmann (nach anderen Angaben *6. 12. 1878) (1879-1953); Juliana v. Stockhausen, öst. Autorin (1899-1998); Jean Bazaine, frz. Maler (1904-2001); Chris Evert-Lloyd, US-Tennisspielerin (1954); Florence Griffith-Joyner, US-Sprinterin (1959-1998); Julie Delpy, frz. Schauspielerin (1969).

Todestage: Berthold von Henneberg, dt. Erzbischof (1441/42-1504); Wilhelm Wackernagel, dt. Germanist (1806-1869); Carl van Vechten, US-amer. Fotograf (1880-1964); Udo Jürgens, öst. Entertainer (1934-2014); Ludovic Konya, rum. Opernsänger (1939-2014).

Namenstage: Richard, Ingomar, Anastasius, Thomas, Peter, Juliana, Kaspar, Johannes.



