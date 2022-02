Unter Montag, 21. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1887: Die Wahlen zum deutschen Reichstag enden mit einem Sieg der Kartellparteien National-Liberale, Deutschkonservative und Deutsche Reichspartei.

1907: Uraufführung der komischen Oper "Romeo und Julia auf dem Dorf" von Frederick Delius an der Komischen Oper Berlin.

1922: Bei Norfolk im US-Staat Virginia explodiert das Militärluftschiff "Roma". Dabei kommen 40 Menschen ums Leben.

1927: Uraufführung der Operette "Der Zarewitsch" von Franz Lehár in Berlin.

1932: Der französische Ministerpräsident André Tardieu schlägt eine "Donauföderation" zwischen Österreich und Ungarn und den drei Ländern der mit Frankreich verbündeten "Kleinen Entente" - Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien - vor.

1952: Die amerikanische Schauspielerin Liz Taylor heiratet in zweiter Ehe ihren britischen Kollegen Michael Wilding. Die Verbindung wird 1957 aufgelöst.

1962: Uraufführung des Schauspiels "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt in Zürich.

1967: Bundeskanzler Josef Klaus stattet der Sowjetunion einen offiziellen Besuch ab. Moskau wiederholt seine Vorbehalte gegen eine österreichische EWG-Mitgliedschaft.

1972: US-Präsident Nixon bereist als erster US-Präsident die VR China und wird sofort von Parteichef Mao empfangen.

1997: Der serbische Oppositionspolitiker Zoran Đinđić wird zum Bürgermeister von Belgrad gewählt.

2012: Die Eurogruppe beschließt nach einer zwölfstündigen Marathonsitzung das zweite Griechenland-Rettungspaket, am 14. März wird es dann endgültig freigegeben. Es hat ein Volumen von 130 Milliarden Euro und läuft bis 2014. Der Privatsektor verzichtet auf 53,5 Prozent seiner Forderungen, die Beteiligung steigt letztlich auf knapp 100 Prozent. Der Staatsschuldenstand soll bis 2020 von derzeit mehr als 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 120,5 Prozent sinken. Als Voraussetzung für die Milliardenhilfe muss Griechenland eine Reihe von Reformen auf den Weg bringen. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) reagiert mit einer Abstufung der Kreditwürdigkeit Griechenlands auf einen "Selective Default", also einen teilweisen Zahlungsausfall.



Geburtstage: José Zorrilla y Moral, span. Dichter (1817-1893); Wilhelm Speyer, dt. Schriftsteller (1887-1952); Wystan Hugh Auden, brit.-US-Schriftsteller (1907-1973); Franziska Kinz, öst. Schauspielerin (1907-1980); Harald V., König von Norwegen (1937); Jilly Cooper, brit. Schriftstellerin (1937); Margarethe v. Trotta, dt. Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin (1942); Stephen Hadley, Berater für Nationale Sicherheit unter US-Präsident George W. Bush (1947); Marius von Mayenburg, dt. Dramatiker (1972); Maximilian Thun-Hohenstein, öst. Schauspieler (1977); Elliot Page, kanad. Schauspieler (1987).

Todestage: Baruch Spinoza, niederl. Philosoph (1632-1677); Emil Holub, öst. Ethnologe, Afrikaforscher (1847-1902); Georgij Adamovic, russ. Lyriker (1892-1972); Walter Sorell, öst.-US-Kulturhistoriker (1905-1997); Wolf Albach-Retty, öst. Schauspieler (1906-1967).

Namenstage: Petrus, German, Eleonora, Gunthilde, Damian, Randoald, Zacharias, Irene, Georg, Leodegar, Theodor.