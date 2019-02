Unter Donnerstag, 21. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1384: Die katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien wird gegründet.

1899: Die Deutsch-Atlantische Telegrafengesellschaft (DAT) wird gegründet.

1919: Bayerns Ministerpräsident Kurt Eisner wird in München von dem Ultranationalisten Anton Graf Arco-Valley ermordet.

1939: In Berlin wird der Willi-Forst-Film "Bel Ami" uraufgeführt.

1974: Jugoslawien gibt sich eine neue Verfassung, die es Tito ermöglicht, zum Präsidenten auf Lebenszeit gewählt zu werden.

1979: In Camp David beginnt ein neuer Nahost-Dialog zwischen Israel und Ägypten unter Mitwirkung der USA.

1984: Durch einen Bummelstreik italienischer Zöllner stauen sich am Brenner mehr als 1.000 Lastwagen.

2004: In Rom gründen Grüne aus 32 Ländern die Europäische Grüne Partei.



Geburtstage: Joachim I. Nestor, Kurfürst v. Brandenburg (1484-1535); Raimondo Graf Montecuccoli, kaiserlicher Feldherr (1609-1680); Alexej Nikolajewitsch Kossygin, sowjet. Politiker (1904-1980); Elsie Attenhofer, schwz. Schauspielerin (1909-1999); Robert Mugabe, Ex-Diktator von Simbabwe (1924); Gert Günther Hoffmann, dt. Schauspieler (1929-1997); Jennifer Love Hewitt, US-Schauspielerin und Sängerin (1979).

Todestage: Kurt Eisner, dt. Publizist und Politiker (1867-1919); Georg Jacoby, dt. Filmregisseur (1882-1964); César Augusto Sandino, nicarag. Guerillaführer (1895-1934); Michail A. Scholochow, sowjet. Schriftst. (1905-1984).

Namenstage: Petrus, German, Eleonora, Gunthilde, Damian, Randoald, Zacharias, Irene, Georg, Leodegar, Theodor.

