Unter Dienstag, 21. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1720: Nordischer Krieg: Schweden und Preußen schließen den Separatfrieden von Stockholm. Preußen erhält Vorpommern und die Odermündung mit dem strategisch wichtigen Stettin (Szczecin).

1750: In Kärnten wird ein "Spatzenpatent" erlassen: Wegen großer Schäden wurde damit die Ausrottung dieser "listigen, diebischen und gefräßigen Tiere" angeordnet.

1775: Der "Bauernzar" Jemeljan Iwanowitsch Pugatschow, Führer eines Volksaufstandes gegen die Zarin Katharina II. die Große im Ural- und Wolgagebiet, wird in Moskau öffentlich hingerichtet.

1875: Die französische Nationalversammlung nimmt mit knapper Mehrheit eine republikanische Verfassung an, nachdem die Anhänger der Monarchie in Bourbon-Legitimisten, Orléanisten und Bonapartisten gespalten sind. Die Dritte Republik begann mit der Niederlage im deutsch-französischen Krieg 1870 und dem Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreichs von Napoleon III.

1880: In einem neuen "Regelbuch" vereinheitlicht Preußen die Orthografie.

1925: In Albanien wird die Regierung des orthodoxen Bischofs Fan Noli gestürzt. Der muslimische Clan-Chef Ahmed Zogu errichtet als Präsident der Republik ein autoritäres Regime und proklamiert sich 1928 zum König.

1930: In London wird die internationale Flottenkonferenz über die Abgrenzung der Interessen der Seemächte eröffnet (bis 22. April).

1945: Sowjetische Truppen überqueren auf breiter Front die oberschlesische Grenze.

1945: In einem Referendum stimmt das Volk dem Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen (Sanierung der SBB) zu.

1960: Die USA und Japan unterzeichnen einen Sicherheitsvertrag, der Japan für den Fall eines Angriffs amerikanischen Beistand zusichert, die USA dürfen Truppen in Japan stationieren.

1965: Gegen den Gründer und Herausgeber des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Rudolf Augstein, wird ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats eingeleitet. Er wird beschuldigt, in einem Artikel über NATO-Manöver Bundeswehr-Geheiminformationen verbreitet zu haben.

1970: Mit den Stimmen der ÖVP-Mehrheit ermöglicht der Nationalrat die Umwandlung der ÖIG (Holding der verstaatlichten Industrie) in eine AG.

1980: Beim Absturz einer iranischen Verkehrsflugzeuges bei Teheran sterben 128 Menschen.

1980: Die Teletext-Versuchssendungen des ORF beginnen.

1990: Die KPÖ erhält eine Doppelspitze: Walter Silbermayr und Susanne Sohn lösen den seit 1965 amtierenden Parteivorsitzenden Franz Muhri ab.

1995: Tragisch endet ein Ausflug von Pensionisten aus dem Raum Villach. Auf der Heimfahrt kommt der Bus in der Nähe von Liebenfels (Bezirk St. Veit/Glan) auf schneeglatter Straße ins Rutschen und stürzt über eine Böschung. Fünf Personen finden den Tod, 30 werden verletzt.

2000: Nach dem Abbruch der SPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen betraut Bundespräsident Thomas Klestil den SPÖ-Vorsitzenden und amtierenden Bundeskanzler Viktor Klima neuerlich mit der Regierungsbildung. Der Auftrag erstreckt sich auch auf ein Minderheitskabinett.

2000: Nach der Aufkündigung ihrer "Waffenruhe" nimmt die baskische Untergrundorganisation ETA ihrer Terroraktionen in Spanien wieder auf. Bei Bombenanschlägen in Madrid wird ein Offizier getötet, vier Menschen werden verletzt.

2015: Das neue Fortpflanzungsmedizingesetz wird vom Nationalrat beschlossen. Dieses ermöglicht lesbischen Paaren die künstliche Befruchtung, erlaubt die Eizellenspende und die Samenspende bei der In-vitro-Fertilisation und öffnet der Präimplantationsdiagnostik in Ausnahmefällen die Türe. Selbst in der Koalition ist das Gesetz nicht unumstritten. Vier Mandatare der Volkspartei stimmen gegen die Vorlage.



Geburtstage: Umberto Nobile, ital. Polarflieger (1885-1978); Christian Dior, frz. Modeschöpfer (1905-1957); Lola Flores, span. Tänzerin (1925-1995); Günter Lamprecht, dt. Schauspieler (1930); Jack William Nicklaus, US-Golfspieler (1940); Billy Ocean, brit. Popsänger (1950); Jeff Koons, US-amer. Künstler (1950).

Todestage: Matthias Claudius, dt. Dichter (1740-1815); Charles Secrétan, schweiz. Philosoph (1815-1895); George Orwell, brit. Schriftsteller (1903-1950); Mascha Kaléko, dt. Lyrikerin poln. Herkunft (1907-1975); Luise Ullrich, dt.-öst. Schauspielerin (1911-1985); Waldemar Kmentt, öst. Kammersänger (1929-2015).

Namenstage: Agnes, Walter, Meinrad, Ermburga, Patroklus, Apollonius, Candidus, Dietrich, Lucia.

