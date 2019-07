Unter Sonntag, 21. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1774: Der Friede von Kücük Kainardji (Dobrudscha), der den russisch-türkischen Krieg von 1768-74 beendet, bringt Russland bedeutende Gebietsgewinne, freie Schifffahrt im Schwarzen Meer und freie Durchfahrt der Handelsschiffe durch die Meerengen.

1919: In Berlin scheitert ein Putschversuch des Garde-Kavallerie-Schützenkorps.

1944: In der von der Sowjetarmee zurückeroberten Stadt Cholm wird ein "Polnisches Komitee der Nationalen Befreiung" unter kommunistischer Führung gebildet, das in Konkurrenz zur polnischen Exilregierung in London tritt.

1954: In Genf wird der Waffenstillstand im französischen Indochina-Konflikt unterzeichnet: Die Franzosen ziehen ab, Vietnam wird entlang des 17. Breitengrades geteilt, Laos und Kambodscha werden unabhängig.

1959: Das erste atomgetriebene Handelsschiff, die "Savannah", läuft in Camden, New Jersey, vom Stapel.

1969: Um 3:56 Uhr (MEZ) betritt der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.

1969: Der ORF überträgt die Mondlandung 28 Stunden live.

1984: Zum 40. Jahrestag des Beginns der kommunistischen Machtergreifung verabschiedet das Parlament Polens eine Generalamnestie.

1994: Alexander Solschenizyn kehrt 20 Jahre nach seiner Ausbürgerung nach Moskau zurück.



Geburtstage: Ernest Hemingway, US-Schriftst., Nobelpreis 1954 (1899-1961); Hanns Gottschalk, öst. Schriftst. (1909-2001); Jens Weißflog, dt. Skispringer (1964).

Todestage: Hubert Lyautey, Marschall v. Frankreich (nach anderen Angaben 27. 7.) (1854-1934); Heinrich Kretschmayr, öst. Historiker (1870-1939); Henning von Treskow, dt. General/Widerstandskämpfer (1901-1944); Jerry Goldsmith, US-amer. Filmmusikkomponist (1929-2004).

Namenstage: Daniel, Lorenz, Julia, Laurentius, Stilla, Helga, Praxedis, Arbogast, Gaston, Hermann, Daniela, David.

Quelle: SN