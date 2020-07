Unter Dienstag, 21. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1495: König Maximilian I. erhebt Württemberg unter Eberhard I. zum Herzogtum.

1920: Das erste mit Funktelefon ausgestattete Schiff, die "Victorian", nimmt vor Neufundland Verbindung mit England und Neufundland auf.

1920: Der in Damaskus zum König von Arabien ausgerufene Haschemiten-Fürst Faisal (später König des Irak) anerkennt das französische Mandat in Syrien.

1930: Maxim Litwinow wird als Nachfolger Georgi Tschitscherins sowjetischer Außenminister.

1955: Eröffnung des Theaters am Kornmarkt in Bregenz mit "Kabale und Liebe".

1960: Sirimavo Bandaranaike wird als Nachfolgerin ihres ermordeten Mannes Ministerpräsidentin von Ceylon und damit der erste weibliche Regierungschef eines Commonwealth-Landes.

1970: Mit der Inbetriebnahme der zwölften und letzten Turbine wird der Bau des Assuan-Staudamms in Ägypten abgeschlossen.

1985: Die österreichischen Behörden geben die Verhaftung der ersten vier Weinhändlern im Glykolskandal bekannt.

1990: 300.000 Südkoreaner demonstrieren in Seoul gegen das Regime von Staatschef Roh Tae-woo.

2010: Kurz vor einem in New York angesetzten weiteren Gerichtstermin wird über das 1998 in New York als "Diebesgut" beschlagnahmte Gemälde "Bildnis Wally" von Egon Schiele aus den Beständen der Leopold-Museum Privatstiftung eine Einigung erzielt: Die Stiftung zahlt 19 Mio. Dollar (14,8 Mio. Euro), die durch den Verkauf von Kunstwerken aufgebracht werden sollen, an die Erben der Kunsthändlerin Lea Bondi-Jaray, gleichzeitig legt das US-Gericht den Fall zu den Akten. Nach einer Präsentation im New Yorker "Museum of Jewish Heritage" kehrt das Bild am 20. August nach Wien zurück, wo es im Leopold Museum ausgestellt wird.



Geburtstage: Hl. Philipp Neri, kath. Reformator/Begründer der Oratorianer (1515-1595); Emil Orlik, dt.-tschech. Grafiker/Maler (1870-1932); Isaac Stern, russ.-US-Violinvirtuose (1920-2001); Norbert Blüm, dt. Politiker (1935-2020); Margit Schramm, dt. Sopranistin (1935-1996).

Todestage: Theodore Bikel, öst./US-Sänger/Schauspieler (1924-2015); E. L. Doctorow, US-Schriftsteller (1931-2015).

Namenstage: Daniel, Lorenz, Julia, Laurentius, Stilla, Helga, Praxedis, Arbogast, Gaston, Hermann, Daniela, David.

