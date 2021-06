Unter Montag, 21. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

996: Der deutsche König Otto III. wird in Rom zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt.

1621: In Prag werden bei der "Altstädter Exekution" die Führer des böhmischen Aufstandes hingerichtet. In Böhmen beginnt die Gegenreformation, die von zahlreichen Güterkonfiskationen begleitet ist.

1866: Die preußische Armee überschreitet die böhmische Grenze.

1951: Angelobung des ersten direkt vom Volk gewählten Bundespräsidenten Theodor Körner.

1956: Bei der Tagung des chinesischen Volkskongresses fordern Abgeordnete mehr materielle Anreize für Arbeiter und Bauern und führen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf Dogmatismus und blinden Eifer zurück.

1971: Die Volksrepublik China lehnt den sowjetischen Vorschlag ab, an einer Konferenz der fünf Atommächte teilzunehmen.

1986: Vor dem schweizerischen Kernkraftwerk Gösgen demonstrieren zwischen 18.000 und 30.000 Menschen gegen die Kernkraft.

1986: Der französische Staatspräsident François Mitterrand weigert sich, die neuen Ausländerverordnungen der bürgerlichen Koalitionsregierung von Premier Jacques Chirac zu unterzeichnen.

1991: Kurt Waldheim verzichtet auf eine neuerliche Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten.

2001: Der türkische Verfassungsgerichtshof verfügt die Auflösung der islamistischen Tugendpartei, Nachfolgeorganisation der ebenfalls verbotenen Wohlfahrtspartei des ehemaligen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan, wegen Verstoßes gegen die laizistischen Grundsätze des Staates.

2006: Im Zusammenhang mit der BAWAG-Affäre erklärt SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer für die Zukunft Spitzen der Gewerkschaft im Parlamentsklub der Sozialdemokraten für unerwünscht.



Geburtstage: Hermann Scherchen, dt. Dirigent (1891-1966); Pier Luigi Nervi, ital. Architekt (1891-1979); Erich Boltenstern, öst. Architekt (1896-1991); Helmut Heißenbüttel, dt. Schriftsteller (1921-1996); Jane Russell, US-Schauspielerin (1921-2011); Günter Haiden, öst. Politiker (1926-2004); Heinz Trixner, öst. Schauspieler und Intendant (1941); Manu Chao, frz. Musiker (1961).

Todestage: John Lee Hooker, US-Gitarrist/Bluesmusiker (1917-2001); Gerhard Wendland, dt. Schlagersänger (1919-1996); Klaus Schwarzkopf, dt. Schauspieler und Synchronsprecher (1922-1991).

Namenstage: Alois, Alban, Nikomedes, Ralph, Rudolf, Alvis.