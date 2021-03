Unter Sonntag, 21. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1556: Der Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer, wird in Oxford als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nachdem Englands Königin Maria I. Tudor ("die Katholische") den römischen Katholizismus wieder hergestellt hat.

1871: In Berlin tritt der erste Reichstag des von Preußen dominierten neuen deutschen Kaiserreichs zusammen. Seine Kompetenzen beschränken sich darauf, Gesetzesvorlagen der Regierung zu befürworten oder abzulehnen.

1931: Frankreich, Italien und die Tschechoslowakei protestieren gegen die geplante deutsch-österreichische Zollunion, die gegen das Genfer Protokoll von 1922 verstößt.

1936: Italien, Ungarn und Österreich unterzeichnen drei Zusatzprotokolle zu den Römischen Protokollen (1934 von den Regierungschefs Mussolini, Gömbös und Dollfuß besiegelt). Eines der Hauptziele ist die Aufrechterhaltung der österreichischen Unabhängigkeit.

1961: Die Volkszählung in Österreich ergibt eine Bevölkerungszahl von 7.073.807.

1976: Im libanesischen Bürgerkrieg starten die mit den Palästinensern verbündeten Linksmilizen in Beirut eine Großoffensive gegen die rechtsgerichteten Falangisten.



Geburtstage: Moritz Kurfürst von Sachsen (1521-1553); Benito Juárez García, Staatspräsident Mexikos 1858-1872 (1806-1872); Philipp Ernst Reclam, dt. Verleger (1876-1953); Arthur Grumiaux, belg. Geiger (1921-1986); Timothy Dalton, brit. Schauspieler (1946); Lothar Matthäus, ehem. dt. Fußballspieler und -trainer (1961); Antoine Griezmann, frz. Fußballspieler (1991).

Todestage: Hermes Schallautzer, öst. Politiker; 1538-1539 Bürgermeister von Wien; 1540-1543 Stadtrichter von Wien (1503-1561); Alexander Glasunow, russ. Komponist (1865-1936); Mark Semjonowitsch Donskoi, russ. Filmregisseur (1901-1981); Clarence Leonidas Fender, US-Instrumentenbauer (1909-1991); Giuseppe Bonaviri, ital. Schriftsteller (1924-2009); Bernard Lacoste, frz. Modeschöpfer und Textilunternehmer (1931-2006); Wilhelm Zobl, öst. Komponist (1950-1991).

Namenstage: Christian, Alexandra, Benedikt, Tankred, Sandra, Axel, Elias, Jakob, Nikolaus, (Frühlingsanfang).